El niño sicario capturado en Medellín, sindicado de 12 homicidios

Un niño de apenas 14 años fue aprehendido hace 4 días por el homicidio de dos personas en Medellín. Una cámara grabó el momento en el que, con un revólver calibre 38, les disparó en seis ocasiones a Darío Alexis Atehortúa, comerciante de 43 años, y a Mateo Cuesta Prieto, un mensajero de 20 años.

El hecho ocurrió en una calle del barrio Santa Lucía, en el occidente de la capital antioqueña. El niño fue detenido por la Policía con el arma que había accionado minutos antes.



Inicialmente se le declaró inimputable (por no tener la edad para procesarlo). En efecto, portaba un documento según el cual tenía 13 años, pero luego se descubrió que era de su hermano y que ya había cumplido los 14 años el pasado 18 de diciembre. Por esa razón quedó a disposición de la Fiscalía, y, de hecho, el pequeño aceptó los cargos imputados.



Este sábado en la tarde, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, se refirió al caso y dijo que el niño está sindicado de otros 10 homicidios. Y agregó que este año se han aprehendido 600 menores por diferentes delitos.



EL TIEMPO obtuvo fotos y un video del momento en el que el niño acciona el revolver. Pero por respeto a los lectores, no los publica.



“Un niño con un arma de fuego mata a dos personas y deja a otra herida, la pregunta es ¿dónde están los padres de este niño? y ¿por qué no estaba en el colegio?”, se preguntó Mateo González, subsecretario operativo de Seguridad de Medellín.



UNIDAD INVESTIGATIVA