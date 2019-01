'No hay video de entrada de carro bomba a la Escuela' : MinDefensa

Desde Barranquilla, donde encabezó un consejo de seguridad, el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, se refirió a la investigación que se lleva a cabo por el carro bomba detonado dentro de la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander y que dejó 20 estudiantes muertos.



Reiteró que el vehículo entró por la fuerza y dijo que no existe una imagen sobre el ingreso de la camioneta a la Escuela porque "en el momento en el que entró (el vehículo) la cámara estaba apuntando hacia otro lado".

Botero señaló que en la Escuela de la Policía las cámaras de seguridad giran para tener un mayor ángulo de observación.



"Desafortunadamente la cámara del frente es una cámara que tiene ángulos de giro (...), cuando (el carro bomba) entró la cámara estaba apuntando hacia otro lado", anotó el Ministro.



Botero aseguró, además, que José Aldemar Rojas, quien según las investigaciones conducía la camioneta, no estaba "tranquilo (en su recorrido) en la Escuela", como se ha dicho, y que "prueba de ello es que cuando llega al casino de oficiales, donde ha sido avisado el oficial de seguridad, éste se le acerca a requerirlo (...) y él (Rojas) activa la reversa del carro y a los pocos segundos estalla el carro bomba", puntualizó el Ministro.

Sobre eventuales fallas en la seguridad de la Escuela General Santander que podrían haber facilitado el ingreso del carro bomba, Botero dijo que "no se debe buscar el responsable en la seguridad de la Escuela. No, el responsable fue el Eln, no fue el oficial de guardia de la Escuela General Santander".



El ministro de la Defensa no descartó que a futuro se abra una investigación sobre el tema, pero reiteró: "tenemos que concentrarnos en los sujetos activos de esta masacre, de este acto terrorista".



