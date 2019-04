Los otros tres poderosos que cayeron junto con la exjefa de la Uspec

El liberal Luis Fernando Velasco estaba en plenaria del Senado, este miércoles, cuando fue enterado de la captura de María Cristina Palau, la exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), por supuestos hechos de corrupción.



Testigos aseguran que la mujer –quien aspiró sin suerte a una curul en el Congreso, en 2010– pedía jugosas coimas para adjudicar contratos y firmó un turbio convenio con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), todo bajo el rótulo de ‘emisaria del senador Velasco’.

“Tengo un buen concepto de ella, pero hace varios meses que no la veo. Me enteré que la capturaron, algo que me duele porque la conozco, pero tengo la confianza de que podrá responder todas las preguntas que tenga la justicia”, se apresuró a aclarar el congresista liberal del Cauca.

Y agregó que a Palau simplemente la conoció como copartidaria, en el Partido Liberal. Por eso fue enfático en que no la reconoce como cuota suya.



Pero, tal como lo reveló este diario, en septiembre pasado, Jorge Iván Henao Ordóñez, ‘gerente en la sombra’ de Fonade y cuota del exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, aseguró que ella se presentaba como enviada de Velasco.



De hecho, dijo que por eso habían cocinado un millonario convenio por más de 426.000 millones de pesos con el que Palau delegó en Fonade parte de la actividad misional de la Uspec: desde gerenciar la ampliación de cupos y mantenimiento de la infraestructura carcelaria, hasta el plan maestro de infraestructura.



Ese plan, por 15.000 millones de pesos, le iba a ser entregado a una fundación en Cali. Y para asegurar el control del convenio, se designó a Jairo Ortega, supuesta cuota del entonces congresista de la costa Antonio Correa.



Curiosamente, Ortega cayó preso, hace unos meses, por una obra en Coldeportes, otra de las entidades que está bajo la lupa de las autoridades.



“Tengo entendido que ese convenio, entre Fonade y la Uspec, no se ejecutó y, por lo tanto, no se gastó un centavo de lo girado. Es lo único que sé”, le explicó el senador Velasco a reporteros de este diario.



En su momento aseguró que, incluso, él había ido con Palau a la Contraloría General a advertir sobre las anomalías en el convenio con la polémica Fonade.

Los otros capturados

Otro testigo aseguró que Palau le había pedido 3.000 millones de pesos para la construcción de las cárceles de Cómbita, Boyacá, y Pereira, Risaralda.



La denuncia llegó al Ministerio de Justicia, fue divulgada por La W Radio y se sumó al expediente que la Fiscalía ya le tenía a la exfuncionaria.



Pero la exjefe de la Uspec –entidad que maneja un presupuesto de un billón de pesos– no fue la única capturada dentro del operativo de la Fiscalía General.



Héctor Julio Álvarez Rivero, secretario de infraestructura de Córdoba durante la administración del corrupto Alejandro Lyons, fue otro de los detenidos.



Álvarez, nacido en Chinú, Córdoba, e ingeniero civil de profesión, trabajó en el Congreso (entre 2014 y 2015).



Luego, Álvarez Rivero pasó al Ministerio de Agricultura durante la administración del también caucano Aurelio Iragorri. Su nombre ya había sonado dentro de las irregularidades en la construcción del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora de Montería.



El otro capturado por los agentes del CTI es Hugo Germán Bula Mercado, actual abogado de la alcaldía de Sahagún, Córdoba, y ex empleado del Consejo Nacional Electoral.



Especializado en derecho administrativo, Bula es cercano a varios políticos de Córdoba que han tenido injerencia en procesos de contratación en Fonade.



Juan Carlos Montoya Salazar fue el cuarto capturado. De él se sabe que ungió como interventor de varios contratos en Fonade, incluido el del millonario convenio con la Uspec.



“Todo se hizo con apego a la ley. Voy a colaborar con la justicia”, le dijo Palau a este diario cuando se le cuestionó por las declaraciones del testigo Henao y por una supuesta pérdida para la Uspec por los rendimientos del dinero que le trasladó a Fonade.



La Fiscalía les imputará a los cuatro detenidos los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos. Además, pedirá que se les dicte detención intramural.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@Uinvestigativa