Estos son los audios que enredan al director de La Modelo

“Yo no estoy diciendo que mi esposo hizo bien. Mi esposo hizo muy mal con los delitos que cometió, pero yo no tengo por qué estarme aguantado esto. Señor, llevo casi un año pagando 6 millones mensuales; eso ya no aguanta, ya no hay bolsillo de aguante. Y voy y le lloro a ese señor y lo único que me dice es que no, que si después de Semana Santa, que él llegue de descanso, no le tengo la plata, pues me lo traslada para Acacías”.



Este es el testimonio de la esposa de uno de los reclusos de la cárcel Modelo de Bogotá que decidió denunciar que venía siendo extorsionada por el director del penal, coronel César Ceballos, para que su pareja tuviera un "trato preferencial”, que incluía comida, un patio tranquilo y hasta el uso de un celular.

Ese y otros audios fueron revelados en la accidentada audiencia de este martes, en la cual la Fiscalía pidió enviar a Ceballos a prisión, mientras que su defensa interrumpía a la fiscal. La propia juez admitió que tuvo que sacar a una mujer, ajena a la Fiscalía, que estaba grabando sin permiso.

Audio 1 Familiar de recluso indica que mensualmente paga 6 millones de pesos y 20 millones para garantizar un patio seguro. Señala, además, que permanentemente recibe amenazas del director de La Modelo. El audio embebido no es soportado

Las testigos

“Mire, mijo, yo le quiero decir una cosa con toda sinceridad; la verdad, yo no soy la única que está pagando la plata. Todas las personas estamos pagando allá, todos los que vamos. Para que los pasaran al patio nos tocó dar 20 millones de pesos al mismo director, por que él manda a un muchacho que le dicen ‘Pato’. No sé cómo se llama el ‘dragoniante’ ”, añade la mujer, muy angustiada.

En esas grabaciones queda en evidencia que los pagos se hacían en efectivo, en inmediaciones de la cárcel o en el apartamento del director Ceballos.

Audio 2 Mujer, desesperada, denuncia que el director de La Modelo le pide plata y que le ha hecho pagos El audio embebido no es soportado

“Se paga en efectivo. Hay una especie de restaurante que queda como al frente, donde ellos comen. Es una cosa que también es del Inpec, un restaurante, una cafetería”, se le escucha decir a otra de las denunciantes.



Y otra más agrega: “Por favor, por favor averigüe. El mismo director de la cárcel, César Augusto Ceballos, es el que recibe la plata. Porque yo misma se la he llevado a él. Se la entrego directamente a él”.

Audio 3 Esposa de recluso denuncia que los pagos exigidos por el director de la cárcel se hacen efectivo y se entregan frente a La Modelo, en el casino. El audio embebido no es soportado

La misma versión la dio otra de las denunciantes, quien incluso referencia la vivienda personal de Ceballos, en el norte de Bogotá.



“A mí me tocó ir hasta la 170, a la casa de ese señor, y llorarle para que me recibiera la plata, y me la recibió el lunes porque cómo él estaba descansando (...) Imagínese, yo pagándole a esa gente (...) yo no soy la único que está comprando cárcel. Uno preso y teniendo que trabajar para un policía, para un director que gana más que uno. Eso ya no aguanta”, se le escucha decir a la esposa de otro reo.

Audio 4 Esposa de recluso asegura que le ha rogado al director de La Modelo para que no le pida más plata, pero que las exigencias siguen. El audio embebido no es soportado

Y la mujer va más allá: “Usted sabe que si uno no le paga a esa gente, lo va a joder a uno. Ahorita estoy tranquila porque ya le pagué, ya me la recibieron después de que le lloré allá en la casa de él. Ya le pagamos todo”, explica la mujer en otro de los audios que Ceballos escuchó en la audiencia.

Audio 5 Mujer dice que fue al apartamento del director de La Modelo para hacer un pago y evitar el traslado de su esposo. El audio embebido no es soportado

Según la Fiscalía, el funcionario les mandaba a hacer un estudio socioeconómico a los presos para saber quiénes y cuánto podían pagar por los privilegios.



“En el patio 3 eran ubicados los que tenían mayor poder económico y debían pagar 3 millones de pesos para estar allí, y si no cumplían, eran trasladados y supuestamente no se les garantizaba su seguridad”, explicó el fiscal Néstor Humberto Martínez.



En el portafolio de servicios ilegales se incluían permisos médicos, a 2 millones de pesos; ingreso de whisky, 600 mil pesos, y 500 mil pesos por meter estupefacientes.

Audio 6 Caso de recluso enfermo que no le autorizaron salidas para cumplir citas médicas porque no quiso pagar la suma exigida al director de La Modelo. El audio embebido no es soportado

También introducían celulares, cuchillos, tarjetas SIM y dinero en efectivo, con la complicidad de varias mujeres que tienen casas en los alrededores del penal.



Aunque Ceballos se declaró inocente, se le imputaron los delitos de concusión, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.



Este miércoles está previsto que continúe la audiencia de medida de aseguramiento y, tras escuchar al Ministerio Público y a la defensa, la juez decida si lo envía a prisión a él y a sus cuatro señalados cómplices: Néstor Bernal, Yovanny Rincón, José Suárez y Ana Casas.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

Twitter: @Uinvestigativa