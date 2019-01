Por quinta vez y desde el exterior, Bustos intenta frenar su proceso

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, quien salió del país en noviembre pasado, acaba de jugarse una nueva carta jurídica para intentar frenar su juzgamiento.

Su defensa recusó al representante investigador que lleva su caso en la Comisión de Acusación de la Cámara, Edward Rodríguez, a quien señaló de prejuzgarlo y de tener una intención política que le quita legitimidad al proceso que le sigue por el llamado cartel de la toga.



El abogado Eduardo Curtidor, defensor del exmagistrado Bustos, le aseguró a EL TIEMPO que esta nueva recusación –ya se habían presentado cuatro anteriormente que fueron rechazadas– no es una maniobra dilatoria y que, por el contrario, lo que busca es demostrar que, a su juicio, el representante investigador no brinda ningún tipo de garantía.



“El señor Rodríguez ya hizo una valoración probatoria en los medios, a través de los cuales expresó públicamente sus prejuicios. Él debe apartarse del proceso, porque, incluso, afirmó que daba las garantías que mi defendido, según él, no brindó cuando era magistrado. Su partido, el Centro Democrático, ya había expresado estas posturas y ahora él las recoge. Además, por menos el senador Álvaro Uribe recusó a sus investigadores en la Corte Suprema”, enfatizó el penalista.



Cuando se le preguntó si tenía información sobre el regreso de Bustos al país, quien –como lo reveló EL TIEMPO– viajó hacia Canadá desde el pasado 28 de noviembre y hasta se ha hablado de que lo hizo para pedir asilo, el abogado Curtidor dijo no tener claridad sobre ese tema particular, pero aseguró que el exmagistrado ha estado muy pendiente de su proceso y que ayudó jurídicamente a redactar la nueva recusación.

EL TIEMPO consultó al representante Edward Rodríguez (Centro Democrático) sobre este quinto intento de recusación. Al respecto advirtió que este recurso no frenará su investigación: “Yo no me pronuncio por los medios, lo hago a través de la jurisprudencia que se emite desde mi despacho y esta vez no será diferente”. No obstante, el congresista evitó referirse a las declaraciones que sobre este proceso hizo públicas en las últimas semanas.



Leonidas Bustos es procesado por supuestamente haber aceptado coimas para ayudar a ‘torcer’ procesos en la Corte Suprema, lo cual se bautizó como el escándalo del cartel de la toga. El corrupto y extraditado fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, es el principal testigo en su contra, quien ha dicho que este exmagistrado fue clave en todo el entramado ilegal.

Ahora lo que sigue es que, tras el trámite de esta nueva recusación, se decida si se acusa formalmente a Bustos para que se le inicie un proceso de pérdida del fuero, lo que de ser avalado en el Congreso lo deja de inmediato en la órbita de sus antiguos compañeros de Corte para enfrentar un proceso penal. Y si no regresa al país podría ser juzgado como reo ausente (contumacia).





UNIDAD INVESTIGATIVA

