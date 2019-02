Las lesiones por las que le piden responder al conductor del McLaren

En la historia judicial que se ha tejido en torno a la aparatosa estrellada de cuatro lujosos vehículos de alta gama, registrada la madrugada del 4 de febrero de 2018 en la vía Bogotá-Chocontá, está a punto de escribirse un nuevo capítulo, relacionado con el reclamo de una indemnización por parte de las víctimas del accidente.

EL TIEMPO estableció que los cinco integrantes de la familia Rincón que iban a bordo de una Toyota Prado blanca –cuyo carril fue invadido por uno de los McLaren– acaban de interponer una querella con el fin de ser resarcidos por el conductor de dicho auto de lujo.

El recurso judicial se interpuso ante la Fiscalía y en contra del reputado médico José Giovanny Bojanini Morrón, quien hasta el momento, según voceros de los Rincón, no ha reconocido su responsabilidad en el aparatoso accidente.



En efecto, el pasado 18 de febrero se radicó ante la Fiscalía Primera Local de Chocontá una solicitud formal de audiencia de conciliación, con el fin de que se busque un espacio de diálogo con los apoderados de Bojanini para intentar llegar a un acuerdo o, en su defecto, poder seguir adelante con el proceso judicial y reclamar por esa vía la indemnización.



El penalista Juan Camilo Basto Rodríguez, representante de los Rincón, le confirmó a este diario que el antecedente de esta solicitud a la fiscalía está en noviembre pasado, cuando se reunió con la defensa de Bojanini para explorar un acuerdo que, según precisó, hasta ahora no se ha logrado.



Y agregó que para él y la familia Rincón no se trató de un hecho fortuito, porque el carril en el que iba su Toyota fue invadido

Presentamos informes

médicos y periciales para reclamar los perjuicios y las lesiones que se causaron tras la embestida

Los dictámenes médicos

“Presentamos informes médicos y periciales para reclamar los perjuicios y las lesiones que se les causaron a los ocupantes de la camioneta que fueron embestidos cuando el McLaren invadió el carril”, dijo Basto.



Sin embargo, fuentes cercanas al proceso le confirmaron a EL TIEMPO que los conductores de los autos de lujo, incluyendo al médico Bojanini, se constituyeron en víctimas. Y añadieron que aunque peritos de la Fiscalía ya hicieron pruebas de pintura y frenadas, no se ha logrado establecer quién tuvo la culpa del accidente.



EL TIEMPO accedió a los reportes de Medicina Legal radicados ante el despacho judicial y estableció que en estos documentos se dejó constancia de las lesiones sufridas por el accidente y de que se ordenaron incapacidades que en algunos casos llegaron hasta los 45 días.



Este es el caso de Edilsa Rincón de Pinto, a quien se le ordenó dicha incapacidad por la fractura de la tibia derecha antigua y el cuadro de trauma cerrado de tórax que, entre otros daños, registró tras el accidente.



Algo similar se le determinó a Nelly Virginia Rincón, de quien se dice en la descripción de hallazgos que tiene “presencia de férula que cubre y protege miembro superior izquierdo con cabestrillo en antebrazo izquierdo (...) y limitación para la marcha debido a dolor; por tal razón tiene movilización por medio de silla de ruedas”.



En lo que se refiere a los demás afectados por la embestida del lujoso McLaren –Lida Yamile Lizarazo Rincón, Nelly Liliana Gutiérrez Rincón y Carlos Andrés Rincón–, las incapacidades fueron menores, aunque también se les detectaron problemas de movilidad de las extremidades y otras dolencias. No obstante, a todos se les ordenaron controles médicos posteriores.



Por ahora se espera determinar si habrá o no audiencia de conciliación en la Fiscalía Primera de Chocontá, que asumió el caso tras la supresión de la Fiscalía Segunda de ese municipio y tiene pendientes otros 3.000 expedientes.





