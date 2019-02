La pelea casada por Eva Uribe, una poderosa alfil del uribismo

La abogada paisa Eva María Uribe, designada por el gobierno Duque como directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), anunciará en los próximos días si inicia acciones penales contra Alexánder López, uno de los congresistas más influyentes del Polo.

Para la funcionaria, excandidata al Senado del Centro Democrático, es claro que “López se pasó de la raya” al querer vincularla a un plan para realizar seguimientos ilegales a líderes sindicales de las Empresas Públicas Municipales de Cali (Emcali), durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, e incluso para eliminarlo.



En ese entonces (2004), ella era superintendente de Servicios Públicos y López era asesor del sindicato Sintraemcali.

El caso revivió hace 16 días, cuando el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Cali condenó a tres exmilitares por esos hechos. La juez impuso 48 meses de cárcel a los exoficiales Julián Villate, Alfonso Abondano y Marco Fidel Rivera por haber sustraído ilegalmente información de Emcali para establecer rutinas, domicilios, desplazamientos, nombres de guardaespaldas, placas de vehículos y hasta la identidad de los hijos de varios líderes sindicales y del senador López.



Y aunque el fallo no habla de intentos de asesinato a López y a sus compañeros, el congresista insiste en señalar a Eva María Uribe como responsable del plan para matarlo, desatando una andanada de mensajes en redes en su contra. De hecho, el miércoles pasado, Uribe tuvo que suspender labores en el Igac ante amenazas de plantones y agresiones; y la Unidad Nacional de Protección (UNP) asumió su caso, luego de que la dirección de su casa se difundiera masivamente pidiendo que se le allanara.

El caso Belén de Bajirá

La funcionaria también quedó en la mitad del pulso judicial que Antioquia libra con Chocó por Belén de Bajirá, una población incrustada en una zona con potencial minero y de desarrollo.



Leopoldino Perea y Henry Chaverra, líderes chocoanos, y varios consejos comunitarios de Belén de Bajirá aseguran que con la nueva administración de Uribe se engavetaron decenas de libros y cartografía emitida durante el gobierno Santos en la que se estableció que esa población ya no le pertenecía a Antioquia.



Cabe recordar que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, demandó ante el Consejo de Estado el Acta de Deslinde, de mayo del 2015, y el mapa publicado el 9 de junio del 2017, en el que Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquiset y Macondo aparecen como poblaciones chocoanas. Pérez había pedido que, mientras se define de fondo su demanda, se suspendieran el deslinde y el mapa, solicitud que fue negada por el tribunal. Y aunque a esta supuesta injerencia del Igac le atribuyen un trasfondo político, de cara a las elecciones de octubre, los señalamientos de López son los que más inquietan a Uribe.



“Las acusaciones falsas del senador López ponen mi vida en peligro (…). Lo responsabilizo por cualquier amenaza o atentado que se cometa contra mi vida, producto de sus acusaciones sin fundamento”, señaló la funcionaria haciendo referencia a declaraciones de López en su contra.



Pero el congresista del Polo mantiene sus señalamientos y alista una denuncia penal contra ella para que la investiguen por el supuesto rol que cumplió, como superintendente, en la trama que culminó con la condena a los exmilitares.



De hecho, ya escaló el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que incluye el fallo y un acta en la que consta que un comité técnico, en el que Uribe tenía asiento, le dio el visto bueno al contrato que sirvió como “plataforma legal”, para el accionar de los exmilitares condenados que, a través de este, accedieron a información privilegiada.



“En ese comité estaba la señora Eva Uribe y en el acta n.° 18 queda claro que ella estuvo presente en la reunión en la que el gerente de Emcali, Carlos Potes, aprobó la contratación de la empresa que metió a los exmilitares”, dijo López. Y agregó que, tal como consta en el proceso, los exmilitares contaron con información secreta de la Central de Inteligencia del Ejército, regional n.° 3, y recuerda que, años después, se desplegó el plan estatal de seguimientos e interceptaciones ilegales a senadores, magistrados y periodistas.



Pero Uribe es enfática en señalar que los exmilitares comprometidos fueron contratados por el gerente interventor de Emcali para garantizar la seguridad de la infraestructura. Además, que ella nunca ha estado vinculada a esa investigación y que la Procuraduría la eximió de cualquier responsabilidad disciplinaria.



Asesores legales de la funcionaria le pidieron al juzgado de Cali copia del fallo y anticiparon que si en este ella no aparece ni vinculada ni mencionada, conminarán al senador López a que demuestre ante la justicia los señalamientos que está realizando.

‘Mapas están disponibles’

La administración de Eva María Uribe anunció que indagará por qué líderes del Chocó no pudieron acceder a copias impresas del mapa en el que Belén de Bajirá y otras poblaciones pertenecen a su departamento y no a Antioquia. Aunque a finales del gobierno Santos estos líderes adquirieron una docena de mapas impresos, ahora les dijeron que los disponibles no tienen los cambios limítrofes.



Al respecto, voceros del Igac señalaron que el mapa con los ajustes está en la página web de esa entidad. No obstante, manifestaron que indagarán por qué no fueron impresos los actualizados. Sobre los libros que recogen el caso, manifestaron que fueron impresos cien y que buena parte se enviaron a entidades públicas. El remanente, cerca de 37, quedó en custodia del Igac. Y aunque en principio no son para venta, pondrán uno a disposición de los líderes del Chocó.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.co

En Twitter: @uinvestigativa