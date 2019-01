Juez niega tutela de abogado de Hernán Prada contra Iván Cepeda

El juez 47 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó una acción de tutela en la que el abogado del representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Prada argumentaba que el senador del Polo Democrático Iván Cepeda violaba el derecho fundamental de petición.

De acuerdo con la sentencia, el abogado Víctor Javier Mosquera Marín le había pedido al senador Cepeda informar sobre las veces que había visitado las cárceles en Colombia y en Estados Unidos. Esa solicitud no fue contestada de fondo.



Según Cepeda, tanto el representante Prada como el senador Álvaro Uribe "han desatado una campaña en la que intentan por todos los medios demostrar lo que ya quedo prácticamente desterrado por parte de la Corte Suprema, y es que en efecto yo he estado haciendo una especie de recorrido por las cárceles", manifestó Cepeda.



Añadió que incluso los congresistas uribistas han buscado a exparamilitares y narcotraficantes colombianos como 'Salvatore Mancuso' y el Juan Carlos Sierra, alias el Tuso. Dijo que incluso "han intentado en las cárceles colombianas seguir encontrando personas que puedan testificar en mi contra".



En febrero del año pasado la Corte Suprema de Justicia archivó una investigación en contra del senador Iván Cepeda, por una denuncia que Álvaro Uribe le formuló en el 2014 por supuesta utilización de falsos testigos y, a la vez, pidió investigar al expresidente por el mismo tema.



El pasado 17 de octubre el abogado de Prada radicó el derecho de petición en el que le solicitaba al senador el listado detallado y actualizado de los ingresos que él había hecho a los centros de reclusión en Colombia y en Estados Unidos, como congresista y como particular.

"Me envió (Víctor Javier Mosquera), un derecho de petición extenso haciendo multiplicidad de preguntas. Algunas las respondí, pero en otras yo argüí porque me parecía que era una actitud temeraria recurrir a derecho de petición para recoger información que luego pudiera ser utilizada en mi contra", argumentó Cepeda. Dicha respuesta fue enviada al abogado el 26 de octubre del año pasado.



Frente a la inconformidad por la respuesta del senador del Polo Democrático, el abogado Mosquera interpuso la acción de tutela que fue negada el pasado 18 de enero.



El juez consideró que el senador Cepeda "dio respuesta en el término legal al requerimiento efectuado por el actor."



Además dijo que "considerando que debido al entorno político en el que se mueve el tutelante y las profundas diferencias políticas y judiciales entre el accionado y los poderdantes del actor, no es posible brindar ningún tipo de información relacionada con sus viajes al exterior y visitas a reclusos en centros carcelarios sin ver vulnerados sus propios intereses y derechos constitucionales de defensa y debido proceso".



Es por eso que teniendo en cuenta el principio de igualdad y la protección de derechos el juzgado decidió negar la acción.



"Esto es una muestra de la manera cómo actúa el uribismo en mi contra y concretamente el senador Uribe y el representante Prada, utilizando a sus abogados sin ninguna clase de respeto por los más elementales derechos y por normas de moralidad también elementales", concluyó el senador Cepeda.



