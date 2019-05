Juez envía a la cárcel a fiscal señalado por 'chuzadas' a pilotos 

El juzgado 15 de garantías impuso en la noche de ayer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Fabio Augusto Martínez Lugo, fiscal 32 de la

Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quien fue capturado el pasado 8 de mayo al parecer por haber ordenado interceptar irregularmente las comunicaciones de directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y del presidente para Latinoamérica del Grupo Enel - Codensa.

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra Martínez Lugo por considerar que puede obstruir a a la justicia en su proceso. Se recalcó que el fiscal acusado, quién tiene 32 años de experiencia en su cargo, "pudo haber parado y no lo hizo" refiriéndose a los delitos cometidos.



Así mismo el delegado de la Fiscalía dijo que las víctimas podrían tener algo en común y es que "todas estaban inmensas en dilemas corporativos". Por lo que los hechos "podrían obedecer a espionajes en contextos corporativos"



Por ahora, se están analizando 317 números telefónicos para verificar si también fueron interceptados.

Una de las interceptaciones se habría cometido al español Lucio Rubio, director del grupo Enel - Codensa para América Latina, quién llegó al país en el 1997.



Además se habría 'chuzado' el teléfono del abogado Felipe Jaramillo Londoño, porque su cliente tiene un proceso en contra de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá.



En las declaraciones del fiscal también se dijo que hubo interceptaciones a los pilotos de Adac Julián Pinzón y Jaime Hernández.



A Martínez Lugo se le imputaron los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones

y utilización ilícita de comunicaciones, pero él se declaró inocente y no acepto los cargos.



El representante del Ministerio Público estuvo de acuerdo con el ente acusador y apoyó la solicitud de medida de aseguramiento.



Mientras que el abogado del fiscal Martínez dijo que las interceptaciones telefónicas "fueron consecuencia de los informes presentados por el señor Luis Carlos Gómez Góngora, y el aceptó los cargos".



Añadió que los hechos se debieron a falacias que Gómez Góngora utilizó en el informe que le presentó al fiscal Martínez Lugo. "Engañó al fiscal para que emitiera las ordenes de intercepción" dijo.



Por ello, había solicitado a la juez que no dictara medida de aseguramiento y que en caso de que lo hiciera, fuera no privativa de la libertad.



Sin embargo la funcionaria consideró pertinente para el proceso enviar a Martínez Lugo a la cárcel La Picota de Bogotá, al pabellón de funcionarios públicos.



Ante la decisión del juzgado la defensa presentó un recurso de apelación.



JUSTICIA