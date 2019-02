Juez deja en firme preacuerdo de procesados por corrupción electoral

El juez 53 penal de conocimiento de Bogotá avaló el acuerdo al que llegó la Fiscalía con Julián Alberto Gutiérrez Amaya y Jhon Rafael Garzón Rodríguez, señalados de intentar presionar a profesoras de jardines infantiles de Bogotá para que votaran por la fórmula a la Cámara de la senadora María Fernanda Cabal.

La Fiscalía les imputó en septiembre del año pasado los cargos de constreñimiento al sufragante y corrupción de sufragante, los cuales no fueron aceptados por los dos investigados, quienes fueron asegurados en centro carcelario.

Según la investigación de la Fiscalía, los investigados llenaban “planillas en los puestos de votación a favor de Diego Caro (candidato a la Cámara que no salió electo) y María Fernanda Cabal (senadora del Centro Democrático".



El ente acusador añadió que con amenazas sobre la no renovación de sus contratos supuestamente se exigía a las maestras votar por estos dos candidatos al Congreso.

En su momento, la Fiscalía no compulsó copias a la Corte Suprema para que investigara a la senadora Cabal, sobre la base de que no había evidencias de que ella estuviera enterada de los hechos. La congresista aseguró que no tiene nada que ver con estos hechos.



Ahora Gutiérrez Amaya (excontratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá) y Garzón Rodríguez llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para aceptar los cargos imputados y recibir una rebaja en la pena en su contra. Fuentes cercanas al caso señalaron que los procesados quedaron en libertad condicional.

Los dos procesados suscribieron actas en las que, para reparar a sus víctimas, aseguran que en las irregularidades que cometieron, no participaron otras personas de la Secretaría de Integración Social de Kennedy. Igualmente afirmaron que los hechos no fueron concertados ni aprobados por el Centro Democrático o la senadora Cabal.



