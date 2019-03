‘Juancho Dique nos sigue persiguiendo’

Hace año y medio, cuatro hombres “armados hasta los dientes”, según cuenta un líder de los reclamantes de tierras de la región de Montes de María, Bolívar, llegaron hasta su finca para atacarlo. “Afortunadamente logré esconderme”, dice el campesino.



No duda de que detrás de ese y otros hechos similares en la región está ‘Juancho Dique’, cuyo nombre real es Uber Enrique Bánquez Martínez, exjefe del Bloque Héroes de Montes de María de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y quien salió de prisión en septiembre del 2015, luego de pagar ocho años de pena dentro del proceso transicional de Justicia y Paz.

Este exjefe paramilitar llegó a confesar 565 homicidios, entre estos los de 27 campesinos asesinados a golpes en Chengue, corregimiento de Ovejas, Sucre, el 17 de enero del 2001, y los 11 homicidios de la masacre de Mampuján, corregimiento de María La Baja, donde el 10 y 11 de marzo de ese mismo año también desplazó a 300 familias.



“Ese señor nos persigue, es una amenaza para la población”, afirma otro de los líderes sociales de Montes de María, donde piden la restitución de tierras que fueron arrebatadas por exparamilitares en el municipio de María La Baja.



Hace casi dos décadas, en la época más cruenta del paramilitarismo en la zona, este líder social que denuncia de nuevo amenazas de hombres de ‘Dique’ tuvo que abandonar sus predios tras ser amenazado por hombres armados que le decían que si no se iba, sus seres queridos no lo volverían a ver.



“Te llorarán, me decían”, relata quien hoy sigue en pie por la restitución de una finca de cerca de 600 hectáreas de la que dependían una treintena de familias. Para él, esta reclamación causó el regreso de las amenazas.

El miedo impide hablar

Él y otros líderes con los que habló EL TIEMPO en la zona dicen tener miedo. Piden no ser mencionados en esta nota para no quedar expuestos a más riesgos. “Estamos entre la espada y la pared. Queremos que nos visibilicen para que haya seguridad y presencia del Estado, pero al mismo tiempo es malo porque eso nos pone más en la mira de los criminales. Hemos vivido muchas historias amargas”, dice una líder mujer. Para ellos, el fantasma del excomandante del Bloque Héroes de Montes de María ha regresado, pues aseguran que solo alguien que tuvo tanto poder e intereses en la zona como ‘Juancho Dique’ puede estar detrás de este tipo de amenazas.



Campesinos reclamantes de tierra, líderes afros de los consejos comunitarios y defensores de derechos humanos montemarianos han recibido amenazas los últimos meses. “Ustedes saben quién es el patrón”, les dijeron los hombres armados que llevaron los mensajes, según los testimonios de los líderes.

Las amenazas han sido recurrentes, sobre todo contra los reclamantes de tierras, con el fin de que desistan de sus reclamaciones, o contra los pocos a quienes ya les restituyeron hectáreas, para pedirles parte del terreno entregado.



De unas 500 solicitudes de restitución de tierras en Montes de María, se calcula que solo 17 han prosperado. Esta poca eficacia, aseguran quienes han seguido de cerca los casos, también se debe a que interesados en que no haya restitución de tierras han dispuesto una sofisticada estrategia jurídica para dilatar los procesos. En la región también inquieta el aumento de las extorsiones. Cuentan que hace unos meses fue asesinado un prestamista, Enrique Blanco, y que en el corregimiento San Cayetano, de San Juan, fueron secuestrados los campesinos Wilman Rivera Rodríguez, de 35 años, y Dairo Alfonso Rivera Rodríguez, de 24.

Zonas donde hay denuncias contra el exjefe 'para' 'Juancho Dique'. Foto:

‘Expara’, en Valledupar

Alias Juancho Dique inició su proceso de reincorporación desde el 25 de septiembre del 2015, cuando se instaló en Valledupar, por condiciones de seguridad, según los registros de la Agencia de Reincorporación y la Normalización (ARN).



Dentro de los compromisos que adquirió ‘Dique’ con la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla está el de “no realizar actos que atenten contra los derechos de las víctimas y no acercarse a estas, salvo autorización judicial”. Sin embargo, para los habitantes de los Montes de María, esto no se ha cumplido. Dicen que ‘Juancho Dique’ manda sus hombres desde Valledupar.



“Es obvio que regresó. Por la presencia que tuvieron en el territorio, uno sabe quiénes estuvieron con él y sabe dónde están y qué hacen, no hace falta nada más”, sostiene una líder social de María La Baja, uno de los municipios más afectados por el conflicto y que fue centro de operaciones de ‘Juancho Dique’ en los años más violentos, entre 1998 y comienzos del 2000.

En ese municipio, el 14 de julio del 2005, 594 paramilitares comandados por ‘Dique’ entregaron 339 armas, 100 mil cartuchos, 92 radios y 570 granadas. “La presencia de esa gente de nuevo hace que la población se quede callada y prefiera no volver a las calles. Uno sale con temor”, dice otra líder.



El líder que fue desplazado de su finca hace año y medio denunció que hombres de ‘Dique’ lo habían atacado, pero en la Unidad de Víctimas fue reconocido como víctima del ‘clan del Golfo’. En todo caso, él dice que es perseguido por ‘Dique’ a través de bandas criminales como el ‘clan del Golfo’ porque muchos de sus integrantes trabajaron para el exjefe paramilitar.

Una alerta a tiempo

En enero pasado, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, lanzó un alerta temprana sobre la situación de riesgo que vive la población de María La Baja por la reactivación de exmiembros de los grupos paramilitares. Incluso, el Defensor mencionó a ‘Juancho Dique’ como uno de esos riesgos.



“Hay que ponerle cuidado a Juancho Dique (...) Si él quiere volver a lo que hacía antes aquí tendrá un Estado y un Ministerio Público muy fuerte para que no vuelvan a pasar los horrores de los 90 y los 2000”, dijo.

Según la ARN, ‘Dique’ cursa sexto semestre de Derecho en la Universidad de Santander, en la sede de la capital de Cesar, bajo la modalidad presencial durante los fines de semana. En el primer semestre del 2018 se dedicó además al cultivo de arroz en zona rural de Valledupar y hoy se dedica a un negocio de bebidas en esa ciudad.

“Su proceso ha sido exitoso. Reporta que en la mayor parte del tiempo atiende sus obligaciones judiciales”, dice Angélica Agámez, directora de la ARN en Valledupar.



Dique’ dice que “no tiene relación con los hechos denunciados, no hace presencia en las zonas y que sus acciones y proyecto de vida se encuentran en la legalidad”, sin embargo, si el Tribunal de Barranquilla llega a encontrar que son ciertas las denuncias, que está de vuelta en la ilegalidad y ha hecho presencia en el territorio donde están sus víctimas, este exjefe paramilitar se expone a que se le revoque su libertad.



La Unidad Nacional de Protección fue requerida para informar si en la bitácora de los escoltas de ‘Dique’ han sido anotados los supuestos desplazamientos.



El alcalde de María La Baja, Carlos Antonio Coronel, quien en 2001 tuvo que salir de ese municipio por amenazas de ‘Dique’, dice no estar seguro de que el ‘expara’ esté detrás de los nuevos hechos, pero considera que alertas como las de la Defensoría son buenas para prevenir.

Participaron en este especial: Marisol Gómez Giraldo, Editora de Justicia y Paz; Saír Buitrago, Subeditor de Justicia y Paz; y los redactores de la sección: Milena Sarralde, Juan Camilo Pedraza, Alicia Liliana Méndez, Michelle Quiñones y María Isabel Ortiz.

En Twitter: @PazYJusticiaET