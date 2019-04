Juan Carlos Madero, el señalado eslabón de la red de chuzadores

El ingeniero javeriano Juan Carlos Madero Mendieta parece tener las claves de la red de interceptaciones ilegales más grande que implica a tres excoroneles del Ejército, al general (r) de la Policía Humberto Guatibonza y que ahora salpica a reputados empresarios, multinacionales y hasta al senador de ‘la U’ Armando Benedetti.

Así lo señaló el coronel retirado del Ejército Jorge Humberto Salinas, experto en inteligencia y hoy testigo protegido de la Fiscalía.

Según les ha dicho a los investigadores, Madero habría manejado el portafolio más grande de clientes que pedían desde seguimientos hasta interceptar teléfonos de personalidades, entre las que figuraron Claudia Beltrán, esposa del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.



La gravedad de sus declaraciones es tal que EL TIEMPO estableció que agentes federales de Estados Unidos le están siguiendo la pista al escándalo.



Lo que hasta ahora se sabe es que el 11 de marzo del 2016, Madero creó la empresa Quarkcom, para empezar a captar clientes de peso.

La empresa aparece gerenciada por su hijo, Juan Camilo Madero Acero, estudiante de Ingeniería Química, quien también será requerido por la Fiscalía.



Pero, según Salinas, paralelo a los servicios legales que prestaban, Madero Mendieta era quien se encargaba de ofrecer seguimientos a personas, extracción de mensajes de WhatsApp, tracking de ubicación e información de celulares.



El negocio funcionaba en el barrio Alcázares de Bogotá, en donde la fachada era una modesta firma de asesorías, consultoría en sistemas de seguridad y transferencia de tecnología.



El vínculo entre Salinas y Madero ya está claro. Después de ser el jefe de inteligencia de operaciones especiales del Ejército, el coronel (r) se convirtió en mánager en seguridad y tecnología de Quarkcom, desde noviembre del 2016 hasta su captura el 4 de agosto pasado.



Según él, durante ese lapso le consta que por allí desfilaron empresarios, políticos y particulares interesados en averiguar información sobre contradictores, empleados sospechosos y hasta investigaciones que llevaban en su contra.



El primero al que mencionó fue al general en retiro Humberto Guatibonza. Tal como lo reveló EL TIEMPO el 11 de agosto, la empresa de Salinas, JHS Consultores, y la de Guatibonza, HG Consultores, venían asesorando a poderosos empresarios paisas y del Valle en verificaciones de correos electrónicos y hasta en liberación de secuestrados. Pero también se habrían ejecutado trabajos que pasaban los límites de la legalidad.

Y Salinas dice que si bien él acercó a Guatibonza a la red, fue su nuevo patrón, Madero, quien habría llevado al senador de ‘la U’ Armando Benedetti.

Otros supuestos clientes

De hecho, asegura que Madero se convirtió en una especie de ‘sombra’ del congresista y que la prueba estaría en sus frecuentes ingresos al Capitolio, señalamientos que el senador niega tajantemente.



En ese contexto, la primera misión encomendada fue la de buscar episodios comprometedores del penalista Jaime Lombana y de su hijo.



“Los seguimientos a mi hijo eran diarios, desde su ida al colegio Anglo Colombiano hasta la llegada a la casa. Y siguieron incluso a sus compañeros. Pero se cansaron por su vida disciplinada. Lo que querían era chantajearme y acabarme públicamente”, le dijo Lombana a EL TIEMPO. Y agregó que le preocupa la lentitud de la Corte Suprema en las investigaciones que cursan contra Benedetti.



Al respecto, un investigador dijo que Salinas entregó reportes en los que supuestamente le informaron al senador que no habían encontrado nada escandaloso y que estaban incómodos con el hecho de seguir a un uribista como Lombana.



Y agregó que incluso la red se apartó del senador cuando este les habría pedido oír al propio fiscal Martínez y a su esposa.



Con base en el testimonio de Salinas, también se indagan conexiones con Jesús Guerrero, accionista de Servientrega, y con un empleado de la multinacional PepsiCo.



EL TIEMPO buscó a Madero y a su hijo, pero no respondieron en ninguno de los celulares que aparecen en formularios oficiales. No obstante, allegados a su familia dijeron que su trabajo se encuentra en el marco de la legalidad y que desconocen las andanzas de Salinas.

Las empresas mencionadas

Según el coronel (r) Jorge Salinas, uno de los clientes que contactaron fue Jesús Guerrero, accionista de Servientrega. EL TIEMPO lo buscó, pero no respondió los mensajes.



Este diario también llamó a voceros de PepsiCo, multinacional mencionada en el expediente. Sin embargo, dijeron que por ahora no van a hablar del tema.



Avianca, nombrada en el caso, le reveló a EL TIEMPO que si bien la empresa del general (r) Guatibonza buscó encargarse de la seguridad de la aerolínea, no pasó los filtros. En todo caso, la Asociación de Aviadores Civiles aseguró tener información de que eran víctimas de la red, por lo que le pidió a la Fiscalía le permita hacer parte del proceso para llegar a los determinadores.



Por su parte, los ingenios Providencia e Incauca dijeron no tener relación contractual con Guatibonza ni con ninguna de las empresas señaladas. Y Víctor Maldonado calificó como infamia y persecución su mención en el caso y se solidarizó con su abogado, Iván Cancino, otro de los supuestos chuzados.





