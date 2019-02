Jefe del Eln, señalado de apoyar atentados, pide casa por cárcel

Rafael Antonio Botero Restrepo, alias Iván o Tista, señalado por las autoridades como uno de los integrantes de la Dirección Nacional del Eln y vinculado a investigaciones por reclutamiento de menores y atentados terroristas acaba pedir que se le conceda la casa por cárcel.

'Tista' fue capturado en febrero del año pasado en el centro de Bogotá y presentado como uno de los integrantes del segundo órgano de decisión de la guerrilla, por debajo solo del Comando Central del Eln (Coce).Las autoridades señalaron que era uno de los máximos coordinadores del frente de guerra urbano, que son las milicias de ese grupo, con presencia en varias capitales del país y señaladas de perpetrar atentados en Bogotá.

Inteligencia militar señaló en su momento que el capturado, además de coordinar el atentado contra la sede de la Policía en Barranquilla, era el autor intelectual de la explosión, en febrero del 2017, de un artefacto en los alrededores de la plaza de toros de La Santamaría, que dejó un policía muerto. Cuatro meses después estuvo en el atentado contra las torres de energía en la vereda San Isidro, del municipio de Vianí, Cundinamarca.



Sin embargo, ante jueces de Bogotá fue procesado solo por rebelión y por reclutamiento de menores. Por el primer cargo llegó a un preacuerdo y aceptó el delito recibiendo una pena de cinco años de cárcel que cumple en la cárcel La Modelo, de la capital del país. Y por el delito de reclutamiento de menores fue absuelto por el juez séptimo especializado de Bogotá.



Ahora, su defensa le pidió al juzgado 25 de ejecución de penas de Bogotá que se le permita salir de La Modelo y se le conceda la prisión domiciliaria. Así consta en registros judiciales en los que se habla de que no es un peligro para la sociedad. El juzgado tendrá que evaluar la petición y tomar una decisión en los próximos días.



Fuentes cercanas al caso señalaron que es poco probable que se le conceda el beneficio, pues no lleva preso el tiempo suficiente para poder acceder a esa gabela y por los graves señalamientos en su contra.



Según las autoridades, ya que todos los integrantes del Coce están por fuera del país, debido a que son negociadores en los diálogos de paz que había con el Gobierno, los miembros de la Dirección Nacional, entre ellos el capturado, son quienes están coordinando todas las actividades delincuenciales de esa guerrilla en el territorio nacional.



Botero Restrepo, según su expediente, es un experto en infiltrarse en organizaciones y centros universitarios. Sus últimos movimientos apuntan a reclutar milicianos y abrir nuevas fuentes de financiación para el grupo ilegal. Lleva 37 años en la guerrilla y su identidad, hasta hace relativamente poco, no había sido plenamente confirmada.

JUSTICIA

En Twitter: @PazYJusticiaET