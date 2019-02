Investigan a funcionarios de Minjusticia, Cancillería y 4-72 por carta

La Procuraduría abrió una indagación preliminar a varios funcionarios de los Ministerios de Justicia, de Relaciones Exteriores y de la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, por presuntas irregularidades en el trámite de la carta enviaba por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a las autoridades americanas para el envío de las pruebas contra Jesús Santrich, en la solicitud de extradición de ese país.

El órgano de control ordenó varias pruebas para individualizar los hechos y responsables y verificará los procedimientos y trámites desplegados para remitir dicha comunicación, para establecer si se desconocieron protocolos propios de este tipo de actuaciones y la posible ocurrencia de faltas disciplinarias, por cuanto la misiva no habría llegado a tiempo a su destino.



El pasado lunes 28 se cumplieron los 40 días que se había puesto la JEP para recibir información de la justicia estadounidense, y dos días después, el miércoles 30, se supo que la carta no había llegado a su destino.



En la noche de ese día, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero llamó por teléfono a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y le notificó la situación. Al día siguiente oficializó el hecho por escrito.



Al ser preguntada sobre el descuido, la ministra Borrero afirmó públicamente que había enviado la carta a través de la empresa de correo estatal 4-72 y que “lo único que no funcionó fue el servicio postal”.



Borrero era la encargada de enviar esa carta y la JEP se había puesto un plazo de 40 días, contados desde el 29 de noviembre, para recibir la información de Estados Unidos y tomar una decisión sobre el exjefe guerrillero, preso desde el 9 de abril de 2018 y señalado de narcotráfico.



En días pasados la propia ministra Borrero dijo que ella también inició investigaciones dentro de su Ministerio para verificar si hubo irregularidades en el proceso de envío de la carta.

