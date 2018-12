Fiscalía llama a versión a Montes y a Vélez por video de Petro

Dos capítulos judiciales en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía ya se iniciaron por el video revelado por la senadora Paloma Valencia en la que se observa al senador Gustavo Petro recibiendo dinero en efectivo.

El miércoles la Fiscalía compulsó copias del material audiovisual a la Corte y este jueves hizo lo mismo con la denuncia radicada por el abogado Abelardo De La Espriella en la que habla de que los dineros supuestamente habrían sido aportados por el extraditado narcotraficante Daniel el ‘Loco’ Barrera. Sobre esta versión no se conoce ningún tipo de indicio que le de sustento a la versión de De La Espriella.

La Fiscalía citará a declaración juramentada a Juan Carlos Montes y al arquitecto Simón Vélez, quienes, según el mismo Petro, tendrían información sobre los hechos.



Aunque Petro señaló que Vélez le prestó la plata, el arquitecto desmintió esa versión y ante los investigadores de la Fiscalía tendrá que ratificar sus dichos. Lo mismo tendrá que hacer Montes quien es la otra persona que se ve en el video entregando el dinero.



Los peritos tendrán que determinar la fecha en la que se grabó y si tiene cortes o ediciones.



Aunque en la Fiscalía ya hay una noticia criminal creada, en la Corte el caso apenas empieza y en un primer momento se debe determinar si una indagación preliminar tiene elementos de juicio para abrir una investigación formal.



Hasta ahora la grabación no es evidencia de ningún delito y solo el desarrollo de la investigación permitirá establecer si se trasgredió el régimen penal y si esas eventuales conductas no han prescrito. Para determinar esto es clave tener completamente clara la fecha de los hechos.

A pesar de esto, Petro enfrenta un difícil momento político, no solo por los señalamientos en su contra, sino por las distintas versiones que se han entregado por los hechos. Inicialmente trinó en su cuenta personal una declaración de su abogado en la que señala que el video fue tomado de forma ilegal “hace más de 14 años” y correspondía a “una recolección interna de recursos para el mantenimiento y sostenimiento del movimiento”.



Allí no había mención al arquitecto Vélez, quien apareció luego en otra versión de Petro en la que mencionaba que el dinero había sido prestado por el arquitecto.



De hecho, Petro trino: “Los 20 millones de pesos que aparecen en el video son de Simón Vélez y me los da Juan Carlos, porque Juan Carlos trabaja profesionalmente para él. Es en efectivo porque Simón Vélez públicamente lo ha dicho, aborrece el sistema financiero. Simón Vélez es excéntrico”.



Luego de la declaración de Vélez en la que niega haber prestado esa plata, Petro volvió a trinar “El dinero que se me entrega en el año 2005, y el Simón que allí varias veces pronuncia Juan Carlos Montes, es su jefe empresarial el arquitecto Simón Vélez. Lo que debe aclarar Simón es si lo hizo a título de préstamo o aporte”.



JUSTICIA