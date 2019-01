Este es el ingeniero colombiano que 'vendió' al 'Chapo' Guzmán

Debido a que es una mente brillante para la ingeniería, como las propias autoridades antimafia lo han reconocido, un caleño fue por años el ‘guardaespaldas’ de todas las comunicaciones del sanguinario narcotraficante mexicano Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.



Su conocimiento especializado en herramientas telemáticas y digitales, con énfasis en sofisticados sistemas de encriptamiento, le permitieron a Cristian Rodríguez ganarse la confianza del capo y recibir varios miles de dólares para que sus comunicaciones no fueran interceptadas por la DEA y otras agencias antidroga que lo persiguieron por décadas.

Rodríguez, de origen caleño, logró establecer una infranqueable red de mensajes vía Blackberry para que ‘el Chapo’ y su organización criminal se pudieran contactar con confianza y de paso evadir la persecución policial. Incluso, alcanzó a desarrollar encriptamientos para comunicaciones vía Whatsapp y otros sistemas de mensajería.



Toda esta información sobre las capacidades y actividades de Rodríguez llegaron a los despachos de la DEA y del FBI, cuyos agentes determinaron que la única forma de penetrar el sofisticado sistema de comunicaciones Guzmán era poner al colombiano a colaborar. Esto comenzó a planearse en 2010 y tuvo efectos casi inmediatos.



Ese año, en un hotel de Manhattan (Nueva York), agentes del FBI planearon un encuentro de falsos sicarios y traficantes, al que asistió Rodríguez, quien quedó grabado en video. Semanas después de esta operación encubierta, se le mostraron las pruebas en su contra al caleño y este decidió colaborar a cambio de beneficios judiciales.

Lo primero que hizo, despuntando el 2011, fue acceder a trasladar tres de los servidores que había intervenido para encriptar las comunicaciones de ‘el Chapo’. Estos estaban alojados en Canadá, país con fuertes leyes de protección de la privacidad, por lo que fueron movidos a Holanda, donde las autoridades aceptaron colaborar con los federales estadounidenses.



Es así como por fin se logra obtener evidencia de al menos 1.500 llamadas entre sicarios y socios de ‘el Chapo’, interceptadas entre enero de 2011 y abril de 2012, varias de ellas de zonas selváticas y montañosas de México y Centroamérica. Entre ellas, además, hay unas 200 conversaciones en las que está grabada la propia voz del capo mexicano.



“No, no, no, deja a esos policías (…) No los persigas, son los que ayudan (…) Solo rétalos, no les pegues más (…) Habla con ellos con calma porque pueden llamar a los soldados (…) Además, ya los machucaste una vez”, se le oye decir al mexicano en uno de esos audios, en el cual aparece dialogando con el 'Cholo' Iván, su sanguinario jefe de seguridad.



Todo esto se hizo público esta semana durante una de las audiencias del juicio de ‘el Chapo’, en una corte de Brooklyn, donde el veterano agente federal Stephen Marston reveló las interceptaciones y puso de presente el papel que desempeñó el ingeniero colombiano.



De hecho, en esas audiencias trascendió que fue el capo colombiano Jorge Cifuentes Villa, quien también ya declaró en este juicio, quien presentó a Cristian Rodríguez con la organización de ‘el Chapo’.



Debido a esta colaboración, Rodríguez habría podido declarar en libertad, pues EL TIEMPO encontró dos registros en los archivos federales de prisiones estadounidenses que dan cuenta de este habría salido de la cárcel por la información que ayudó a recaudar.



Pero, según supo este diario, Rodríguez también tuvo que acudir a solicitar asistencia siquiátrica, debido al trauma que le generó el hecho de saber que por su colaboración con las autoridades federales, el sangriento cartel de Sinaloa lo declaró objetivo a eliminar. No obstante, hoy cuenta con protección estadounidense.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

Twitter: @Uinvestigativa