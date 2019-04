'El Principal sospechoso de la desaparición de mi hermana es Juan'

Para la familia de Ilse Amory Ojeda, la chilena desaparecida en Colombia, el principal sospechoso de esa desaparición sigue siendo Juan Guillermo Valderrama, con quien ella tenía una relación sentimental y por quien se vino al país.



"Mi hermana es una mujer empoderada, es absurdo que se diga que huyó en un ataque de celos", afirma Alejandra Ojeda, hermada de Ilse Amory, de quien no se tienen noticias desde hace 27 días en Bucaramanga, Santander.



Según ha dicho Valderrama, él perdió todo contacto con ella el 29 de marzo, día en el cual tuvieron una discusión porque él recibió la llamada de otra mujer.

"Amory es de carácter fuerte, no de escándalos, pero sí de carácter. Ella hubiera enfrentado a Juan en ese momento, le hubiera increpado por la supuesta otra mujer. El escándalo que le hubiera armado se habría escuchado a kilómetros, por eso afirmamos que es ridículo que se diga que huyó por un ataque de celos", reiteró Alejandra Ojeda a EL TIEMPO.



Alejandra señaló que Amory hizo su vida en los Carabineros -Policía de Chile- y que era una mujer fuerte y consciente de que su relación amorosa con Juan Guillermo Valderrama, 23 años menor que ella, podría ser difícil, pero que había decidido enfrentarla y asumir las consecuencias pese a las advertencias que en repetidas ocasiones le hicieron en el núcleo familiar.



"A mi la plata no me importa", les respondía Amory cuando la familia le decía que Juan Guillermo solo podría tener un interés económico con ella. "Yo solo espero que él me haga feliz", respondía.

"Es un cínico"

Alejandra Ojeda dijo a este diario, desde Santiago de Chile, que han visto a Juan Guillermo Valderrama a través de diferentes medios de comunicación refiriéndose a la desaparición de su hermana. "Me parece un cínico, finge que le preocupa, cuando yo sé que él abusaba física y sicológicamente de mi hermana", puntualizó.



Narró que fue testigo de una llamada que recibió Ilse Amory de Juan Guillermo en la que "a gritos le exigía que le consignara un dinero a Colombia. Era bastante intimidante, y sus gritos se escuchaban al otro lado de la línea, por eso para nosotros él es el principal sospechoso en la desaparición de mi hermana", afirmó.



Alejandra confirmó que mañana se reunirán con delegados de la Cancillería de Chile que junto a sus homólogos colombianos les están prestando toda la asesoría para viajar a Colombia y ayudar con la búsqueda de Ilse Amory.

De igual forma, aseguró que por la gravedad de la situación se logró levantar el 'secreto bancario' para establecer qué dinero realmente retiró Ilse Amory de su cuenta y cuánto trajo en efectivo a Colombia. "Establecimos que abrieron dos cuentas de ahorros en Colombia, una a nombre de ella y la otra a nombre de Juan, con el monto máximo para abrir una cuenta de ahorros en su país. Todo eso nos lo informarán mañana en la Cancillería.



Alejandra dijo que Amory jamás habría dejado a su familia porque sabe del gran amor de sus padres, que aunque separados, siempre han estado muy pendientes de los hijos. "Mi mamá tiene 69 años, es relativamente joven, pero está muy afectada emocionalmente por la desaparición de Amory, no come, no duerme", puntualizó.



La mujer afirmó que esperan mañana poder decidir una fecha exacta para viajar a Colombia y apersonarse de la búsqueda de su hermana, de quien insiste, jamás habría huido en medio de una escena de celos.



JUSTICIA

En Twitter: @PazyJusticiaET