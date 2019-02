Cliver Alcalá, un general que estuvo en las entrañas el chavismo y se apartó de él, respondió este martes a inquietudes sobre la crisis en Venezuela y el papel de Colombia y la región en la actualidad.



Para el general, Maduro aplicó un populismo ascendiendo a muchos militares para quedarse con su apoyo, aunque "privilegiando el demérito. Aquel que fuese más manejable, ocupaba cargos", comentó Alcalá.

El general habló también de que no todos los militares están con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a pesar de que este tiene a gran parte de la cúpula, esto porque los militares han sido testigos de la corrupción y denunció que muchos otros han sido detenidos.

"Hay un despertar en las Fuerzas Armadas", dijo el general (r). "Para mí Maduro no tiene a todas las fuerzas armadas, tendrá a la cúpula pero no a todos. Lo que tiene es organizaciones criminales que han sabido torturar", sentenció.



Sobre la salida para la crisis en Venezuela y la pregunta de qué piensa de una intervención militar, Alcalá comentó que lo mejor es agotar todas las opciones antes de pensar en una intervención militar.

Además dijo que una eventual acción militar como esta tendría impactos en la región: "una acción militar en Venezuela afectaría a la región. "No podemos generar en Venezuela la prueba de los grandes inventos de la guerra. A la región no le conviene una intervención militar en Venezuela", expresó el general (r).

El general también habló sobre la entrada de ayuda humanitaria al país, que se espera suceda en los próximos días. Dijo que si bien el pueblo venezolano necesita con urgencia comida, medicina, entre otros, para Maduro permitir la entrada de esta tiene que ver con poder, por lo que no aseguró que el hoy presidente permita estas ayudas humanitarias.



Sobre la presencia del Eln en el país vecino, dijo que la guerrilla maneja hoy minas de oro en Venezuela. Respecto a detalles, contó por ejemplo que en 2014 salían ilegalmente de Venezuela 2 toneladas de oro y que hoy se habla de hasta 6 toneladas del minera. "Ese oro es el que permite que Maduro compre hoy artículos en Brasil, y falte a las reglas", comentó.



Además, Alcalcá señaló que las cosas están cambiando. "Cada día que pasa Maduro pierde poder", dijo, pero también recordó que el cambio de más de 20 años de un régimen no sucede en un par de días.

Así mismo expresó que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, representa al pueblo y que crece su legitimidad,versus la de Maduro que cada día cae más. Y que confía en que las cosas cambien.



Por último, el general agradeció la atención y afecto que han recibido los venezolanos que se han visto obligados a salir del país.

