Por omisión piden imputar cargos a acompañantes de rumba de Cabrera

Los representantes de la familia de la joven María Andrea Cabrera, quien murió hace más de un año tras salir de rumba con varios compañeros, le pidieron a la Fiscalía que les imputen cargos a varios de los jóvenes que se encontraban con ella por homicidio por omisión.

Aunque inicialmente el grupo de abogados del general Fabricio Cabrera, padre de la joven, había pedido que la investigación terminara en una imputación por homicidio con dolo eventual (al considerar que quienes son señalados de ponerle una sustancia en la bebida sabían sobre el posible resultado y el daño que podían ocasionar), ahora en una carta a la Fiscalía los juristas solicitan que el caso se judicialice ante el incumplimiento del deber que tenían los jóvenes de garantizarle atención médica para salvar su vida.



La estudiante murió la noche del 4 de febrero como consecuencia de una intoxicación por la ingesta de licor y éxtasis. Según los relatos de sus compañeros ella salió muy mal del establecimiento en el que se encontraba, fue llevada a la casa de una de sus compañeras en donde fue cambiada de ropa y acostada y luego de un tiempo trasladada a un centro médico.

El abogado Jaime Granados, quien representa a la familia de la víctima, pidió desde el año pasado que por los hechos se les imputaran cargos a los jóvenes Jaime Esparza, Mauricio Ladino y Luis Miguel Flórez, por presuntamente haberle metido éxtasis a la bebida de María Andrea.



En su nueva carta insiste en la petición, pero argumenta que los jóvenes que sabían que le habían puesto la droga al trago, tenían una posición de garantes “tenían que actuar, llevarla a un centro asistencia, estaban a 500 metros de la Clínica del Country y no hicieron nada para cumplir con su deber de cuidado de la joven”.



Añadió que Cabrera se sintió mal, vomitó y tenía problemas para caminar, y ellos se dieron cuenta de que la joven estaba enferma y que “necesitaba atención médica porque su vida estaba en riesgo”. A pesar de esto, insistió Granados, no hicieron nada para que fuera atendida en un centro asistencial.



Aunque Granados señala que las amigas de la joven no sabían que a ella le habían puesto droga en la bebida y por esto no podrían ser responsables por la omisión, los abogados de los compañeros a quienes se les pide imputación de cargos afirman que la tesis de la familia de María Andrea también las podría poner a responder judicialmente.



“Respetamos la labor de la Fiscalía, se han dado algunas demoras, entre otras por el cambio de fiscal del caso, pero ya es hora de que de llegue a la verdad de los sucedido, se haga justicia y se evite que una situación trágica como esta se repita”, dijo Granados.



Agregó que la familia no pretende ninguna venganza o indemnización por la muerte de la joven, sino que la Fiscalía “actúe y tome decisiones, hay una frustración porque pasa el tiempo y no se hace justicia”.



