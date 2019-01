En video reaparece el exjefe de las Farc Iván Márquez

Varios meses después de marginarse de actividades públicas el exjefe de la guerrilla de las Farc Iván Márquez reapareció en un video en el que denuncia incumplimiento de los acuerdos de paz y pide apoyar a Venezuela.

El video de doce minutos fue publicado por la Agencia Bolivariana de Prensa que señala es un mensaje de Márquez a la XXIV Conferencia Rosa Luxemburg que se adelanta en Berlín (Alemania).



En la grabación Márquez señala que dos años después de la firma de los acuerdos de paz los avances son "desalentadores" y que en ese período han sido asesinados 400 líderes sociales y 85 guerrilleros "lo que es una prospectiva de muerte aterradora".



El exguerrillero añade que el acuerdo buscaba alejar las armas de la política, pero que esto no está sucediendo.



"Cambiaron el texto original del texto de La Habana violentando el principio de toda negociación", indicó Márquez en el video. Y añadió que se destruyó la Justicia Especial para la Paz (JEP).



"El Estado colombiano ha desestimado sus obligaciones internacionales de cumplimiento adquiridas en el acuerdo de La Habana", señaló el exguerrillero tras afirmar que en Colombia la Fiscalía "no ha puesto en funcionamiento la Unidad de lucha contra el paramilitarismo".



Insistió en que hay inseguridad jurídica para los excombatientes y que uno de esos casos es el proceso contra el capturado exjefe de las Farc Jesús Santrich y que otros 400 exguerrilleros no han quedado en libertad a pesar de poder acceder a los beneficios del acuerdo. Entre ellos mencionó a Anayibe Rojas Valderrama, alias Sonia deportada en septiembre del año pasado desde Estados Unidos en donde cumplió una pena por narcotráfico.



"La paz fue traicionada por el Estado colombiano que optó por la perfidia y el incumplimiento de lo pactado de buena fé", indicó Márquez. Señaló que la guerrilla se equivocó al aceptar la entrega de armas antes de la incorporación de los excombatientes.



"No queremos llorar sobre la leche derramada, no vamos a engañar a ningún guerrillero con el cuento de que todo está bien, que el gobierno está cumpliendo (...)

vamos a dar la pelea para tratar de recomponer las cosas y tratar de recomponer el daño", añadió.

Finalmente pidió no dejar sola a Venezuela que dijo es objeto de "un ataque de la derecha" de la región.



Desde el año pasado se han escuchado versiones sobre el paradero del exguerrillero quien en agosto se desplazó a la zona de reintegración de Miravalle, cerca a San Vicente del Caguán, en Caquetá y de quien se ha llegado incluso a decir que no se encuentra en el país.



Justicia



