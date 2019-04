Apelación a fallo en caso Colmenares lleva dos años quieta en Tribunal

Hace más de dos años que el caso de Laura Moreno y Jessy Quintero, absueltas en primera instancia por los hechos que rodearon la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares, pasó al Tribunal Superior de Bogotá.

A la fecha aún no hay ponencia para resolver el caso en segunda instancia.



En abril de 2017 la Corte Suprema de Justicia aceptó el impedimento que presentaron los magistrados del Tribunal José Joaquín Urbano Martínez, Álvaro Valdivieso Reyes y Jorge Enrique Vallejo Jaramillo para para tomar una decisión en el proceso por homicidio agravado, encubrimiento y falso testimonio contra Moreno y Quintero.



Es por eso que el proceso tuvo que volver a ser repartido, y quedo en el despacho del Jairo José Agudelo que hoy lo tiene aún en estudio.



Las dos estudiantes que acompañaban a Colmenares en la noche de Halloween de 2010, día en el que falleció, fueron absueltas el pasado 20 de febrero por el juez 11 de conocimiento. Moreno era investigada por coautoría impropia de un homicidio y Quintero por falso testimonio y encubrimiento de homicidio.A este proceso aún le quedaría una instancia judicial, pues una vez se resuelva en el Tribunal podría ser llevado a casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte Carlos Cárdenas, exnovio de Laura Moreno, quien fue vinculado al proceso en 2012 fue absuelto en primera y segunda instancia por los delitos de homicidio doloso agravado en calidad de autor material y falso testimonio.



Más de ocho años después del crimen Colmenares no hay ningún condenado por la muerte del estudiante de los Andes. Su familia ha insistido en que no se trato de un accidente y que los jóvenes que lo acompañaban esa noche tuvieron responsabilidad.



Hasta el momento solo han sido condenados tres de los testigos falsos que fueron presentados en su momento por la Fiscalía como piezas claves en el proceso: Wílmer Ayola quien dijo que había presenciado el crimen y fue condenado a ocho años de prisión y Johnattan Martínez, condenado a casi siete y Jesús Alberto Martínez, quien dijo que había presenciado la golpiza, terminó aceptando que había mentido y fue condenado a siete años de cárcel.



Este último resultó muerto en extrañas circunstancias el pasado 18 de agosto al interior de la cárcel Picota en Bogotá, mientras cumplía su condena.



Además, el pasado 9 de abril fue capturado Luis González Navarro el segundo fiscal a cargo de la investigación en el caso Colmenares. El exfiscal fue detenido por un caso en el que supuestamente habría incumplido sus "deberes constitucionales de protección a una menor" víctima de abuso sexual por parte de su padre.



La Fiscalía le imputó los delitos de prevaricato por acción por los hechos ocurridos en marzo de 2009 cuando González se desempeñaba como fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy, en Bogotá. El exfiscal no aceptó cargos y enfrentará la investigación en libertad.





JUSTICIA