El capítulo desconocido de la estrellada de los McLaren

La aparatosa estrellada de cuatro lujosos vehículos de alta gama, registrada la madrugada del 4 de febrero de 2018 en la vía Bogotá-Chocontá, aún no es un capítulo cerrado en la historia judicial del país.



Después de que EL TIEMPO reveló detalles, placas, identidades y fotos de los conductores y carros implicados, la noticia se tomó la agenda informativa, pero nada se volvió a saber ni por los dueños de los lujosos Mercedes, McLaren y Porsches implicados y mucho menos por los ocupantes de la Toyota y del bus que fueron embestidos por la caravana de carros de lujo.

EL TIEMPO investigó y estableció que los 5 ocupantes de la familia Rincón, que iban en la Toyota Prado blanca, cuyo carril fue invadido por uno de los McLaren, interpusieron una querella ante la Fiscalía contra el conductor: el reputado médico José Giovanny Bojanini Morrón.



“Presentamos informes médicos y periciales para reclamar los perjuicios y las lesiones que se le causaron a los ocupantes de la camioneta que fueron embestidos cuando el McLaren invadió el carril”, le confirmó a EL TIEMPO el penalista Juan Camilo Basto Rodríguez, representante de los Rincón.



Reporteros de este diario se dieron a la tarea de indagar por el caso y la conclusión es que va a paso lento. Según bases de datos judiciales, el expediente le correspondió a la Fiscalía 2 de Chocontá, pero esta fue recientemente suprimida. Por eso, el expediente pasó a la Fiscalía 1, de esa misma jurisdicción junto con otros cerca de 3 mil expedientes.

Las autoridades de Cundinamarca investigan la causa por la que cuatro carros de alta gama (Porsche, McLaren, Mercedes y Toyota) chocaron. Foto: Archivo particular

¿Conciliación?

EL TIEMPO también estableció que, en noviembre de 2018, el abogado Bastos se reunió con los abogados de Bojanini en busca de una conciliación extraproceso, sin que hasta ahora se llegue a un acuerdo.



De hecho, el propio Bojanini se constituyó en víctima dentro del proceso en la Fiscalía, porque insiste en que él no tuvo la culpa del múltiple accidente.



“Todos los conductores de los carros de lujo se constituyeron en víctimas y aunque peritos de la Fiscalía ya hicieron pruebas de pintura y frenadas, no han podido establecer quién tuvo la culpa del accidente”, le dijo a EL TIEMPO una fuente cercana al expediente.



Pero para la defensa de la familia Rincón es claro que no se trató de un hecho fortuito. Que a ellos les invadieron su carril y que las lesiones y perjuicios están respaldados por informes de Medicina Legal, de peritos y de la Policía de Tránsito.



Por eso, la última semana de enero le pidieron a la Fiscalía seguir adelante con el caso y convocar a una conciliación procesa que, de no darse, le daría paso a la acusación formal.



Además, no descartan una demanda de responsabilidad civil.



UNIDAD INVESTIGATIVA

