En el limbo preacuerdos de Odebrecht que pasaron a fiscal ad hoc

En el limbo están los preacuerdos que la Fiscalía había avanzado con cuatro de los investigados por el caso Odebrecht y que pasaron a la competencia del fiscal adhoc Leonardo Espinosa elegido por la Corte Suprema de Justicia a mediados del mes de diciembre.

Abogados consultados por EL TIEMPO señalaron que ya se había avanzado en una negociación para preacordar con Gustavo Adolfo Torres Forero, Eduardo José Zambrano, Federico Gaviria y Gabriel Alejandro Dumar y que para el próximo vienes estaba programada la diligencia para presentarlo a un juez especializado de Bogotá para que le diera su autorización.

Sin embargo afirmaron que el fiscal ad hoc Espinosa retiró a los dos fiscales con los que venían haciendo los acercamientos y nombró a otras dos personas con las que no han logrado tener ningún acercamiento. El funcionario está despachando desde una sede de la Fiscalía en el norte de Bogotá en la que en el pasado funcionó la Dirección Anticorrupción.



“No hemos podido hablar con ellos, no sabemos que están pensando. Ya se había logrado una negociación con la Fiscalía que incluía que algunos de ellos fueran testigos en casos importantes de Odebrecht pero no sabemos qué va a pasar ahora”, indicó uno de los abogados consultados por este diario.



Añadió que en todo caso si su cliente no concreta los beneficios no será testigo de la Fiscalía en las investigaciones y se irán a juicio.



La última actuación de Álvaro Enrique Betancur Martínez, uno de los fiscales que fue retirado del caso, se dio el 13 de diciembre del año pasado cuando pidió aplazamiento para determinar el monto de la cuantía que los procesados entregarían para resarcir los daños ocasionados. Ese mismo día fue elegido Espinosa como fiscal ad hoc.



Entre los que está pendiente de la posición del fiscal Espinosa está el ingeniero Federico Gaviria Velásquez quien entregó información clave sobre la participación de congresistas y políticos en el entramado para la adjudicación de obras. Igualmente Eduardo Zambrano, socio de las empresas Consultores Unidos de Colombia que habría servido para mover recursos de sobornos.



Gabriel Dumar habría usado su empresa Sion para canalizar dinero de los sobornos, lo mismo que Gustavo Adolfo Torres Forero de la firma Profesionales de Bolsa.

Otro de los abogados consultados señaló que esta semana fue notificado de que el fiscal que tenía el caso fue removido del caso y que no saben nada de los nuevos investigadores. “No sabemos qué va a pasar con el preacuerdo lo mínimo que esperamos es que el nuevo fiscal ad hoc hable con nosotros antes de tomar una decisión”, indicó.



Añadió que igual acudirán a la audiencia del viernes para conocer la posición del fiscal Espinosa.



Paz y Justicia

