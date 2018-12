Denuncian a exsúper Robledo por supuesto uso de datos reservados

La investigación sobre la reventa de boletas para las eliminatorias de Colombia al Mundial de Rusia acaba de tener un giro inusitado.



Pablo Felipe Robledo, el exsuperintendente de Industria y Comercio (SIC) que destapó este y otros casos claves en al menos cuatro sectores de la economía, acaba de ser denunciado ante la Fiscalía por supuesto uso de información reservada e incluso por incurrir, presuntamente, en concierto para delinquir.

Quien lo acusa es el empresario costeño Christian Daes, quien, a través de su abogado Abelardo de la Espriella, pide investigar el supuesto montaje de una empresa criminal para obtener información reservada de Tecnoglass, su poderosa comercializadora de vidrios.



Para Daes es claro que su firma fue involucrada irregular y falsamente en la investigación de la reventa de boletas, con el único propósito de extraer información de su contabilidad con fines aún por establecer.



De hecho, su denuncia fue radicada el pasado 10 de diciembre, cuatro días antes de que la Procuraduría anunciara que abrió una indagación para establecer cuáles funcionarios de la SIC le habrían filtrado a la prensa los resultados de la inspección judicial a las instalaciones de Tecnoglass, en el marco de la investigación por la reventa de boletas.

Ahora, en la denuncia contra Robledo se señala que él mismo admitió que ni Tecnoglass ni sus dueños resultaron involucrados en el escándalo de la boletería que hoy tiene a la cúpula del fútbol dando explicaciones. No obstante, el abogado De la Espriella asegura que hay testigos que aseguran que en la SIC había interés en obtener información sobre Daes y su firma haciendo uso de sus facultades de policía judicial.



Además, le suministró a la Fiscalía audios y testimonios de un sujeto identificado como Dennys Reyes, según los cuales este había sido contratado por alguien vinculado a la firma Berkeley Research Group (BRG) e identificado como Juan Caro para obtener una documentación sobre Tecnoglass. El hombre aseguró que la información era requerida por alguien en la SIC e incluso dijo haber asistido a una reunión en las instalaciones de la entidad con una funcionaria de nombre Liliana.



También dijo que contactaron a alguien del área de contabilidad de Tecnoglass para que filtrara información relevante.



A la Fiscalía le llamó la atención que en la denuncia apareciera BRG ya que allí trabajó Laudes Fernández, exjefe de inteligencia del extinto DAS, procesado por presuntamente haber interceptado ilegalmente al sindicato de Avianca.



Al respecto, el exsuperintendente Pablo Felipe Robledo fue enfático en su momento en señalar que si bien conoció a Fernández hace 25 años en el DAS, nunca más volvió a contactarlo. Y aunque De la Espriella dice que la SIC y BRG coincidieron en seminarios y tienen un nexo “de vieja data”, Robledo ha sido claro en que esa firma nunca tuvo vínculos contractuales con la entidad.

El país me conoce y sabe que lo único que hice fue mi trabajo con carácter y disciplina, sin importar las enemistades que ello me generara FACEBOOK

TWITTER

Al ser consultado, el exsuperintendente de Industria y Comercio dijo que desconoce estas denuncias penales y disciplinarias, “pero que proviniendo de ese abogado y de sus clientes los señores Daes de Barranquilla, vinculados en el pasado por distintos medios de comunicación a actividades criminales”, no le preocupan. “El país me conoce y sabe que lo único que hice fue mi trabajo con carácter y disciplina, sin importar las enemistades que ello me generara”, afirmó Robledo.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.co

En Twitter: @uinvestigativa