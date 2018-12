Daniel 'el loco' Barrera niega que haya aportado recursos a Petro

El narcotraficante colombiano Daniel Barrera, 'el loco', preso en Estados Unidos, negó el jueves haber aportado recursos a Gustavo Petro, senador y excandidato presidencial, envuelto en una controversia luego de que la senadora Paloma Valencia revelara en el Congreso un video en el cual aparece recibiendo varios fajos de billetes de Juan Carlos Montes.

Barrera, según información revelada por Blu Radio este viernes, señala en un comunicado enviado a la Fiscalía que "nunca he tenido relación alguna con el mencionado senador, como tampoco suministré dinero, financiación o ayuda alguna (...) Por tanto, considero mendaces las afirmaciones del abogado Abelardo De la Espriella".

El abogado, luego de que se conociera el video, publicó una columna en la página kienyke.com en la que se refiere a las imágenes de Petro y a su supuesta relación con varios narcos.



Según De la Espriella, una de sus fuentes le dejó el siguiente mensaje: “En el año 2009, para la campaña interpartidista del Polo Democrático entre Carlos Gaviria y Gustavo Petro, hay un extraditado (“el Loco” Barrera) que da (sic) un dinero para la campaña de Gustavo Petro. A cambio que (sic) se iniciará un proceso de no extradición de narcotraficantes a cambio de tierras que ellos entregarían en negociación con el estado (sic)”.



El senador Gustavo Petro le solicitó a la Corte Suprema que le abriera una investigación para dar las explicaciones sobre el video que dio a conocer Valencia en medio de un debate contra el fiscal general Néstor Humberto Martínez, el pasado 28 de noviembre.



En el vídeo se observa a Petro recibiendo una cantidad indeterminada de dinero en efectivo -según él, 20 millones en billetes de 5.000-, el cual él guarda en bolsas plásticas.



En la mañana de este jueves la Corte Suprema de Justicia tenía previsto escuchar los testimonios de la senadora Paloma Valencia, Simón Vélez , el abogado Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Montes.



Paloma Valencia y Simón Vélez fueron los primeros en llegar al recinto del alto tribunal, sobre las ocho de la mañana. Sus declaraciones a la Corte duraron alrededor de una hora, momento en el que el alto tribunal les hizo varias preguntas.



Y las citaciones a Juan Carlos Montes y el abogado Abelardo de la Espriella se aplazaron luego de que ellos se excusaran de asistir. El alto tribunal los volvió a citar para que rindan su testimonio el martes 18 de diciembre.



La senadora Valencia señaló a su salida de la Corte que no tiene información de los hechos que rodearon la entrega del dinero a Petro y que así lo manifestó durante su declaración.



Igualmente sostuvo que no reveló la identidad de la persona que le dio el video por el cual aseguró que no hizo ningún pago. Indicó que se acogió a su calidad de abogada, congresista y periodista, para no entregar la identidad de quien le entregó la grabación.