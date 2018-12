¿Cuánta plata mueve industria erótica de las ‘webcam’ que pagará IVA?

Las llamadas webcam, el negocio que gira en torno a shows eróticos y sexo explícito, ya cuenta en Colombia con una base de al menos 40.000 personas y unos 1.000 estudios de producción.

Y si bien esta actividad llegó al país hace casi una década, y con los avances tecnológicos se ha convertido en una polémica pero boyante industria, solo hasta esta semana se conocieron sus verdaderas dimensiones, al menos en el plano económico.



En efecto, después de descartar el IVA a toda la canasta familiar y de hacer recortes y ajustes por varios sectores, el Congreso sorprendió al elegir a esta industria como una de las nuevas fuentes de tributos.



EL TIEMPO investigó y estableció que no se trató de una medida de última hora para ayudar a tapar el déficit de 14 billones de pesos de los que habla el gobierno Duque.



Por el contrario, desde hace meses este sector está en la mira de las autoridades que calculan que anualmente mueve más de 450 millones de dólares.



De hecho, después de Rumania, Colombia es el segundo país en el ranquin de proveedores de ‘webcamers’. Las cifras indican que en el mundo hay cerca de 120.000 personas que viven de los espectáculos eróticos a través de internet, y que Colombia aporta por lo menos el 33 por ciento.



Tan estructurada está esta industria, a pesar de que legalmente no está regulada, que ya hay escalas salariales para sus trabajadores, de acuerdo a la experiencia. Quienes menos ganan, porque no tienen más de 6 meses frente a las cámaras, reciben 5 salarios mínimos: un poco más de 4 millones de pesos.

Pero hay un exclusivo grupo de modelos, especialmente mujeres, que tienen más años de experiencia y que ganan cada mes hasta 50 millones de pesos. Son las llamadas ‘top model’ de las ‘webcam’.



La radiografía no oficial del sector indica que el 90 por ciento de las personas dedicadas a las ‘webcam’ son mujeres; el 5 por ciento parejas; 3 por ciento hombres; y 2 por ciento transexuales.

Por cuenta de estas cifras es que el senador de la ASI Jonathan Tamayo, conocido como ‘Manguito’ y recordado por promover la aplazada y también polémica ley de TIC –que busca regular el ejercicio del periodismo–, promovió la propuesta de gravar la industria con IVA.



Según sus cálculos, por esa vía se lograría un recaudo anual cercano a los 50.000 millones de pesos.



A pesar de los beneficios tributarios, Tamayo opina que se trata de una actividad moralmente nociva.

“Acabarlo sería ser iluso, pero sí debemos regularlo para que disminuya. Este impuesto es darle una regulación para que entren más recursos al Estado, que pueden servir para salud, deporte y generar empleo en las regiones donde hay más modelos ‘webcam’ ”, le dijo a este diario el senador ‘Manguito’.



De hecho, según el texto que pasó a sanción presidencial, se deberá tramitar otra ley para regular toda la industria ‘webcamer’.



La Dian y expertos tributarios coincidieron en que este impuesto es una forma de regular el negocio y de avanzar hacia la equidad tributaria. Incluso, aseguran que lo que sigue es darle todo un marco legal.



En ese punto coincidió Juan Bustos, asesor de modelos webcam.



“Somos como Uber, porque el negocio no es ilegal ni tampoco legal y eso hace que estemos en el limbo. El hecho de gravar me parece que es positivo, porque se va a tener que normativizar la industria con reglas claras”, aseguró Bustos.



En esta misma línea se expresó Andrés Avendaño, representante legal del estudio World Conexión Group. Advirtió que se cree que el 90 por ciento de los sitios que se enfocan en este negocio no están registrados ante la Cámara de Comercio. De hecho, explicó que quienes quieren establecerse formalmente tienen que hacerlo bajo la figura de empresas de transmisión de datos o de exportación de servicios.



“Ante los bancos no existen los estudios de modelos ‘webcam’. Al no ser reconocidos, esto dificulta la obtención, por ejemplo, de préstamos bancarios”, enfatizó.



Y aunque la falta de regulación impide que haya cifras exactas, los involucrados calculan que en Medellín está la mayor cantidad de ‘webcamers’, con un 30 por ciento del negocio; le sigue Cali, con un 25 por ciento; Bogotá, con el 15 por ciento; el Eje Cafetero, con el 10 por ciento; la Costa Atlántica, con otro 10 por ciento, y el resto en otras zonas.

“Aquí hay arte. No es solo pararse con un objeto sexual frente a una cámara. Es preferible ser bilingüe, trabajar por la estética del cuerpo y del ‘show’ y saber lidiar con lo conservador de la sociedad”, dijo Bustos.



Este diario también consultó a modelos del negocio, quienes dieron cifras y detalles de la actividad.



“Comencé a los 18 años y ahora que tengo 23 es mi forma de vida, pasó de ser un hobby a algo que ya veo como mi profesión”, dijo Cristina Palacio, conocida en las plataformas como My_Kat.



Según dijo, tuvo que realizar una inversión inicial de un computador y una cámara de alta tecnología, algo que puede oscilar en 4 millones de pesos. También debe contar con servicio de internet de fibra óptica para subir datos, por el que paga 500.000 pesos al mes, sumado a vestuario.



“Esto no es prostitución, porque nadie me toca. Es entretenimiento y no necesariamente sexual”, añade Valeria, bogotana de 24 años, graduada en Derecho y adscrita a un estudio capitalino.

‘Así se avanza en más equidad tributaria’: Dian

Las opiniones en torno al IVA que se les va a cobrar a los ‘shows’ de ‘webcam’ han sido favorables, pues, a juicio de expertos, eso permite avanzar hacia la reglamentación de esta multimillonaria industria.



De hecho, el director de la Dian, José Andrés Romero, calificó lo aprobado sobre este tema en la ley de financiamientos como algo acorde con la búsqueda de una equidad y transparencia tributaria, que facilitará la recaudación de nuevos contribuyentes. No obstante, aclaró que se sentará una postura de fondo cuando la ley tenga sanción presidencial.



Horacio Ayala, exdirector de la Dian y consultor en temas tributarios, afirmó que los impuestos deben abarcar todas las prestaciones de servicios, independiente de si se ejercen de forma presencial o digital.



“Estas actividades se vienen desarrollando a la deriva. Esto hace que uno no sepa en manos de quién está o si cumple con los requisitos mínimos para su ejercicio”, precisó Ayala. Y agregó que es una forma de sacarlas de la clandestinidad.



Esta tesis también la respaldó Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de Bogotá, quien añadió que uno de los grandes atrasos en temas tributarios está en la falta de regulación de las actividades que se ejercen por medio de plataformas digitales. Afirmó que con el impuesto a los ‘shows’ de ‘webcam’ se les garantizará a sus modelos el acceso a la seguridad social y a la cotización de pensión.



“Al tratarse de una actividad descentralizada que se practica desde diferentes plataformas, la identificación de sus trabajadores y usuarios será el verdadero reto”, enfatizó.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.co

En Twitter: @uinvestigativa