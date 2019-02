Corte no acepta solicitud de exministro Arias de impugnar su sentencia

La Corte Suprema de Justicia no aceptó un recurso con el cual el exministro de agricultura Andrés Felipe Arias pretendía impugnar la condena que ese alto tribunal impuso en su contra de 17 años y 6 meses de prisión.

El exministro, quien se encuentra en Estados Unidos desde el 2014, fue condenado por el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro.



Esa condena se dio en única instancia, pues en esa época no existía la doble instancia para aforados constitucionales.



La posibilidad de un aforado de impugnar un fallo condenatorio solo se hizo realidad el año pasado, después de que el Congreso tramitó la ley de doble instancia y se crearon dos nuevas salas en el alto tribunal.

Así, aunque Arias le pidió a la Corte el pasado 10 de diciembre que le permitiera impugnar su fallo condenatorio, el alto tribunal le negó esa solicitud afirmando que el Congreso no abrió la posibilidad de impugnación de los fallos que ya estaban ejecutoriados antes de entrar en vigencia la ley.



Es decir, como el fallo de Arias es del 2014 y la ley es del 2018, él no tendría este beneficio porque la norma no es retroactiva.



"El Acto Legislativo 1 de 2018 no incluyó ningún mandato de rescisión de la cosa juzgada asociado a las sentencias condenatorias dictadas en única instancia por la Corte Suprema de Justicia -dice el fallo-. Ni siquiera consagró un régimen de transición y en esa medida, en lo que importa para el presente caso, está fuera de lugar demandar que se aplique retroactivamente a casos anteriores que se juzgaron y fallaron con plena sujeción a la ley vigente, como el del señor exministro Arias Leiva".



JUSTICIA