Consejo de Estado revive suspensión al alcalde de Bucaramanga

El Consejo de Estado revivió la suspensión de tres meses que la Procuraduría le había impuesto al alcalde de Bugaramanga Rodolfo Hernández Suárez por la agresión física y verbal contra el concejal de esa ciudad, Jhon Claro, el pasado 28 de noviembre.

La decisión había sido echada para atrás por el Tribunal Administrativo de Santander acogiendo una tutela radicada por el polémico mandatario.



Sin embargo una decisión el Consejo de Estado consideró que la Procuraduría no desbordó sus funciones y el Ministerio Público tiene la facultad de imponer ese tipo de sanciones cuando "se evidencien elementos que permitan concluir que la permanencia en el cargo del investigado puede interferir en el trámite del proceso disciplinario o que puede continuar realizando la conducta por la que está siendo investigado o que la reitere".



La suspensión del alcalde dio de manera provisional, mientras el Ministerio Público adelantaba las investigaciones en su contra. Sin embargo fue dejada sin efecto en enero de 2019, cuando el Tribunal de Santander le dio la razón a Hernández.



A través de la tutela interpuesta ante ese tribunal el alcalde había alegado la protección de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la presunción de buena fe y de inocencia, a la igualdad, respeto y al derecho de elegir y ser elegido y a ejercer sus derechos políticos, sin restricciones administrativas.

Sin embargo el el Ministerio Público impugnó la decisión y finalmente el Consejo de Estado confirmó que sí procedía la suspensión del mandatario.



El alto tribunal dijo que la investigación disciplinaria contra Hernández obedece a conductas que atentaron contra el buen trato y el respeto que todo servidor público debe tener hacia las demás personas y que la medida de suspensión provisional en el ejercicio de su cargo como alcalde del municipio de Bucaramanga se tomó con el fin de que no siga incurriendo en ellas, pues son varias las quejas y las investigaciones disciplinarias que existen en su contra por los mismos motivos.



Además dijo que la Procuraduría no se violaba el debido proceso en tanto la medida no era una sanción sino una medida cautelar en medio de la investigación.



Así, la suspensión provisional del alcalde deberá hacerse efectiva una vez el fallo sea notificado.



JUSTICIA