Comenzó defensa de José Elías Melo en caso Odebrecht

Actas de reuniones de Corficolombiana en las que se habló del proceso de adjudicación del proyecto Ruta del Sol fase II hacen parte de las evidencia presentada por la defensa del expresidente de esa firma, José Elías Melo Acosta, llamado a juicio por el escándalo de Odebrecht.

En las audiencias ya fueron presentados los testigos y las pruebas de la Fiscalía, que acusa al exdirectivo por cargos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Y ahora le corresponde el turno a la defensa.



Durante la audiencia de este martes, los abogados de Melo Acosta revelaron actas de reuniones entre 2009 y 2010, tanto en Corficolombiana como en el Grupo Aval, en las que se rindió informe de las gestiones para conseguir la adjudicación del megaproyecto.



En las actas se describe el proceso, desde la firma de un acuerdo de entendimiento con Odebrecht para ser socios en el proyecto, hasta los avances en temas de financiamiento.



Inicialmente, según las actas, Corficolombiana tuvo una participación del proyecto del 33 por ciento y Odebrecht el 67. Y estaban pendientes de que un tercer socio

ingresara al consorcio, como efectivamente sucedió con la llegada del grupo Solarte.

En las actas no hay reportes de ninguna actividad ilegal y se documentan los pasos para desarrollar la obra.

En total fueron 19 los documentos aportados por la defensa de Melo Acosta sobre las reuniones en las que participaron altos directivos de Corficolombiana y Aval, a quienes se entregaron los informes sobre los avances del proyecto.



Igualmente se adjuntó al expediente una certificación sobre el desempeño de Melo Acosta como presidente de Corficolombiana entre mayo de 2008 a mayo de 2016 y sus funciones en la compañía.



Así mismo se entregaron documentos obtenidos en Episol por parte del equipo de investigadores de la defensa.



Se trata en particular de documentos en los que consta la creación de la Concesionaria Ruta del Sol, tales como los acuerdos de accionistas, el plan de negocios inicial y los estatutos de la concesionaria. Esos documentos muestran la conformación definitiva del consorcio: Odebrecht, con el 62,01 por ciento; Episol, con 33 por ciento, y el grupo Solarte, con 4,99.



Igualmente se estableció que Odebrecht sería el líder del consorcio y responsable de la ejecución y de informar a los socios sobre sus avances.



Se anexaron dos otrosíes, firmados por los socios en abril de 2010 y agosto de 2012, en los que se hicieron algunos cambios, como por ejemplo las cláusulas sobre el manejo de la caja y los ingresos del consorcio.



Esos documentos fueron firmados por Luiz Antonio Bueno Junior, Mauricio Millán, Gustavo Ramírez y Carlos Solarte. Pero no aparece como firmante Melo Acosta.

Entre las evidencias se adjuntó el contrato entre Odebrecht y la empresa DCS Mamagenent, firmado en 2009 y que luego fue cedido a la concesionaria.



Según la tesis de la Fiscalía, ese contrato con la firma española sirvió para mover plata de los sobornos pagados por Odebrecht para la adjudicación de la obra.



La defensa de Melo Acosta insistió en que el expresidente de Corficolombiana no aparece en esos trámites cuestionados por la justicia.



JUSTICIA