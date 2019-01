Claudia García Fino,  nueva directora de Medicina Legal

La Fiscalía General de la Nación anunció este miércoles el nombramiento de Claudia Adriana del Pilar García Fino como nueva directora del Instituto de Medicina Legal, en reemplazo de Carlos Valdés, quien renunció en diciembre pasado.



García Fino es egresada de Medicina de la Universidad Nacional y cuenta con una especialización en medicina forense. El ente acusador señaló que la nueva directora lleva vinculada a Medicina Legal desde hace 23 años.

“Cuenta con un amplio recorrido en diferentes áreas como: perito del Grupo de Clínica Forense, coordinadora del Grupo de Clínica Forense, perito del Grupo de Patología Forense, coordinadora del Grupo de Patología Forense de Bogotá, directora de la Seccional Cundinamarca, directora Regional Bogotá, y subdirectora de servicios forenses, entre otras funciones”, indicó la Fiscalía.

#ATENCIÓN Claudia Adriana del Pilar García Fino, nueva directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pic.twitter.com/0lK6sRa4Pq — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 30 de enero de 2019

La llegada de García Fino se da después de la renuncia de Carlos Valdés, quien duró más de siete años en la dirección de la entidad, en medio del escándalo por las pruebas en el caso de Jorge Enrique Pizano, testigo en el proceso de Odebrecht.

Esto después de que Valdés indicara que en una toalla que se encontraba en el baño de Pizano se halló sangre de él y se descartó la presencia de cianuro. En diciembre pasado, se conoció que en la muestra no había sangre humana.



Posteriormente, Valdés salió a aclarar la situación e indicó que en la toalla si se encontraba el ADN de Pizano, pero procedente de sáliva. El funcionario aclaró que la prueba de saliva era válida para determinar la presencia o no de cianuro y dio negativa.



"Los resultados obtenidos en el laboratorio no se alteran (...) Este resultado es veraz, no tiene ninguna modificación. La confiabilidad del resultado no se ve afectada porque se uso un procedimiento aplicado para llegar a él, utilizando muestras válidas", detalló en su momento el saliente director de Medicina Legal.



"Mi equivocación obedeció que por las características iniciales se trataba de una mancha de sangre (...) Cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios y me concentré en los resultados forenses de si correspondía al señor Pizano y si había o no cianuro", puntualizó en diciembre pasado.



ELTIEMPO.COM