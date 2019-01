Con Bustos ausente, su caso por cartel de la toga entra en recta final

“No importa que el exmagistrado Leonidas Bustos se encuentre fuera del país. La etapa procesal dentro de la investigación que se le sigue por el ‘cartel de la toga’ ya se cerró y en dos semanas le presentaré el caso al país y se sabrá si hay o no mérito para acusarlo”.



Así reaccionó este jueves Edward Rodríguez –el representante que designó la Comisión de Acusación de la Cámara para investigar a Bustos–, después de que EL TIEMPO reveló que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia viajó a Canadá en la recta final del caso que se sigue en su contra por corrupción.

Rodríguez (Centro Democrático) añadió que ni la Comisión de Acusación ni el Congreso pueden impedir que Bustos salga del país ni pedir su captura mientras se resuelve su caso.

“Ya sea absolución o acusación, mi ponencia se les presentará a mis colegas de la Comisión, quienes tienen la última palabra. Si el caso en su contra prospera, irá a las plenarias de Cámara y Senado y, como última instancia, pasará a la Corte Suprema”, explicó Rodríguez.



En la práctica, esto significa que el exmagistrado puede seguir siendo procesado y hasta juzgado como reo ausente, figura que ahora se conoce como contumacia.



En su contra rezan los testimonios de Leonardo Pinilla, alias Porcino, y del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, en los que aseguran que tanto Bustos como Francisco Ricaurte (hoy en La Picota) exigían dinero a políticos para dilatar los procesos que se les seguían en la Corte Suprema.



De hecho, Bustos aparece en el listado de 26 personas contra quienes Moreno se comprometió a testificar antes de ser extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado hace dos semanas a 4 años de cárcel.

¿En busca de asilo?

Por el momento, lo único que se sabe del paradero de Bustos es que –tal y como lo reveló este diario– viajó a Canadá el 28 de noviembre, 21 días después de haber rendido indagatoria ante la Comisión de Acusación.



“Viajó con su exesposa Ana Josefa Velasco, y ya completan 48 días por fuera en la casa de una de sus hijas. Según se supo, no descartaba sondear ante el Gobierno canadiense un posible asilo”, dijo un allegado.



Pero Eduardo Curtidor, abogado de Bustos, dijo que su cliente regresará y que lo del asilo es una especulación. La Comisión de Acusación advirtió que Bustos no tenía restricción para salir del país y, por tanto, no debía informar de su viaje.



Este diario se comunicó con fuentes de la Cancillería y de algunas misiones diplomáticas en Canadá, que coincidieron en que aún no hay datos específicos sobre alguna petición de asilo y, además, que se está intentando averiguar –hasta donde los canales diplomáticos lo permitan– información sobre este tema.



“No lo sabemos aún, pero vamos a intentar averiguar si es verdad que el señor Bustos pidió o no ser cobijado con la figura de asilo en ese país”, precisó una alta fuente diplomática.



Lo que sí es claro es que Bustos decidió viajar luego de sembrar la controversia sobre la supuesta fragmentación de los audios de la DEA que terminaron enredándolo con el ‘cartel de la toga’.



En efecto, en los alegatos finales de su defensa, él mismo se encargó de manifestar que las declaraciones de Pinilla, abogado de Moreno, habrían sido editadas.



Concretamente, se refiere a un apartado en el que se escucha a Pinilla ofreciéndole al corrupto exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons una reunión con el hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez, para hablar de su proceso, tal como supuestamente ya se había hecho en el caso del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.



Ramos y Martínez negaron dicha reunión, y este último dijo que tanto a la Corte Suprema como a la Comisión de Acusación se les enviaron, desde mediados de agosto de 2017, los audios en los que se le menciona.



Y, según puso en sus redes la propia Fiscalía, a la Comisión se le remitió lo pertinente a los funcionarios con fuero. Pero la Corte las recibió completas.



Al final del día, Blu Radio reveló un nuevo fragmento en el que Pinilla le asegura a Lyons que cree que los procesos en su contra eran “un mandado de Germán Vargas Lleras”. Al cierre de esta edición, el exvicepresidente no se había pronunciado al respecto.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com @UInvestigativaET