Palacino responde en juicio por manejos irregulares en Saludcoop

En un juzgado del centro de Bogotá avanza el juicio contra el expresidente de Saludcoop Carlos Gustavo Palacino por presuntas irregularidades en el manejo de millonarios recursos de la salud.

En julio del año pasado, la Fiscalía lo llamó a juicio al considerar que el exejecutivo habría desviado los recursos parafiscales de la administradora Saludcoop EPS para incrementar el patrimonio de la empresa en inversiones nacionales y extranjeras.



Además habría hecho inversiones millonarias en rubros distintos a los vinculados a la atención de los pacientes de la EPS.

Ángela María Echeverri, abogada y actual encargada de liquidar a Salucoop, afirmó que revisando la contabilidad encontraron "autopréstamos al señor Palacino".



Aunque reconoció que desconoce de los hechos de corrupción ocurridos en 2004, pues ella entro a la entidad hasta el 2016, señaló que en términos generales se "uso la cooperativa, y uso dineros de la salud para invertir en otras cosas que no debía". Dijo que cuando llego a la entidad, esas irregularidades ya habían sido denunciadas.



Habló sobre los hallazgos de la Contraloría antes del 2011 que encontró responsabilidades fiscales, y por lo cual tuvo que ser intervenida Salucoop. Entre las investigaciones por apropiación de recursos está la del expresidente Palacino.



La intervención era supuestamente para recuperar la empresa o si no liquidarla, labor que se inicio en 2015.



"En este momento hay 33 procesos de responsabilidad fiscal, obviamente no todos son del señor Palacino", afirmó Echeverri, por lo que pidió que se revisen los casos.

Uso la cooperativa, y uso dineros de la salud para invertir en otras cosas que no debía FACEBOOK

TWITTER

Afirmó que la deuda de Salucoop con las Ips suma un billón 370 mil millones de pesos y que "a duras penas lograremos pagar el 50 por ciento".



Palacino enfrenta el proceso por supuestas irregularidades en el manejo de esos recursos. El expresidente de Salucoop fue capturado desde marzo del año pasado y se encuentra recluido en La Picota.



Su defensa había interpuesto una acción de nulidad con la que pretendía echar para atrás el proceso por peculado por apropiación a favor de terceros. Sin embargo, el recurso fue negado por la Fiscalía.



El ente acusador intenta demostrar la “posible apropiación o desviación de recursos del sistema de salud por una cuantía cercana a los trescientos mil millones de pesos ($300.000’000.000) durante las vigencias de 2004 y anteriores”, tal y como lo había expuesto durante la imputación de cargos contra Palacino.



La defensa ha dicho que Palacino no cometió delitos y que la plata se invirtió en la construcción de clínicas y centros asistenciales.



El expresidente de Salucoop podría pagar una pena de más de 17 años de cárcel en caso de ser encontrado culpable del delito de peculado por apropiación.

JUSTICIA

En Twitter: @PazyJusticiaET