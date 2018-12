Carlos Mattos pide medidas cautelares ante la CIDH

“Las medidas cautelares ante la CIDH son una instancia obligatoria ya que quien me investiga y acusa tiene un claro conflicto de intereses en mi caso”, escribió este fin de semana en su cuenta de Twitter el empresario Carlos Mattos, quien pidió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mattos, investigado en el caso Hyundai y señalado de pagar un millonario soborno para que un juez colombiana le dictara una medida cautelar a su favor, presentó un documento de 45 páginas al organismo de derechos humanos en el cual solicita medidas que le permitan enfrentar su proceso “en libertad con medidas como la fiscalización electrónica o en arresto domiciliario”.



Además, Mattos pide que se deje sin efecto la petición de extradición de la Fiscalía General, y asegura estar dispuesto a ser juzgado en España, país del que también es ciudadano, “con las debidas garantías procesales”, las cuales, asegura, no tiene en Colombia.



El contexto de la solicitud de Mattos es posterior a que él mismo saliera a desmentir que estuviera detrás de alguna "conspiración" en contra del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, como lo señalaban “algunos medios”.



“No hago parte de ninguna conspiración”, dijo Mattos el pasado 20 de noviembre, en respuesta a los señalamientos en los que el fiscal Martínez aseguraba que se estaba tejiendo una estrategia para desprestigiarlo a él y a la institución que dirige. Si bien el Fiscal no dijo un nombre propio, aseguró que se trataba de un imputado por corrupción.



Mattos aseguró que esas afirmaciones ponían en peligro su seguridad, la de su familia y la de su equipo de abogados. De hecho, este fin de semana trascendió que había cerrado varios de sus negocios en Colombia y varios miembros de su entorno se habían radicado en España.



Dentro del mismo proceso, Álex Vernot, abogado de Mattos, también pidió asesoría de abogados externos para llevar su caso ante instancias internacionales. Tal como lo reveló EL TIEMÓ, allegados a Vernot aseguran que su detención dentro de la trama de sobornos pagados por Mattos ha sido irregular.

