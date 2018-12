Director de Medicina Legal defiende resultados en caso Pizano

El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, afirma no entender qué busca el médico Javier Oviedo al sembrar dudas sobre los resultados de los análisis hechos a tejidos del fallecido auditor de la Concesionaria Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, según las cuales no había en ellos rastros de cianuro.

Valdés dice que espera ser llamado por la justicia para demostrar la calidad del trabajo científico que hace Medicina Legal y explicar el procedimiento que se siguió con las muestras de Pizano que recibió el instituto, que, admite, no son las estándar para buscar rastros del veneno.



¿Qué muestras de Jorge Enrique Pizano recibió Medicina Legal del hospital que le hizo la necropsia?



Humor vítreo (liquido del ojo), fragmentos de hígado, de vaso, de pulmón y de cerebro conservados en formol. Eso era lo que teníamos, y debíamos procesarlo al máximo para decir lo que nos permite la ciencia: si había o no había cianuro.



¿Por qué el médico Javier Oviedo dijo que el formol daña los tejidos y puso

en duda los resultados presentados por Medicina Legal?



El formol no daña el ADN ni los tejidos; precisamente, es para preservarlos. Lo que sucede es que no hay una validación de la técnica en formol, y él utiliza eso para confundir. El hecho de no tener la técnica en formol validada no quiere decir que el resultado no sea confiable. Tenemos escrito cómo hacer el procedimiento de una muestra no rutinaria, y científicamente damos certeza del resultado.



Pero si la técnica en formol no está validada, ¿se puede confiar en el resultado?



En este caso (el de Pizano) no se tenía lo estándar para pruebas de cianuro, que es sangre o contenido gástrico. Lo que teníamos fue lo que nos enviaron porque el cuerpo ya estaba cremado; los expertos montaron toda una técnica para sacarle a lo que teníamos el mayor provecho, y el resultado para cianuro fue negativo. En el caso de Pizano hijo teníamos sangre y contenido gástrico, mientras que en el del padre teníamos una pequeña muestra. Y podemos decir que en la muestra no encontramos cianuro.



¿Quién tomó la muestra?



La muestra no fue recolectada para forense. Medicina Legal habría podido decir que no la analizaba, y lo que hubiera pensado la comunidad es que, aunque había muestras, no las quisimos procesar. Lo que hicimos fue agotar una posibilidad; la ciencia no es absoluta, y por eso hay que complementarla con la investigación.

Si las muestran no eran suficientes, ¿por qué las analizaron?



Los elementos que nos llegan al instituto no siempre son los ideales, y la investigación forense se caracteriza por ser avanzada e intrépida. Se atreve a hacer análisis donde muchos creen que no se pueden realizar. En este caso, nosotros no teníamos el cuerpo, con lo único que contábamos era con esos tejidos preservados en formol, y teniendo en cuenta eso, el personal científico revisó los procedimientos.



¿Qué fue exactamente lo que hizo?



Revisó lo que tenía. La ciencia no resuelve los casos; el ciudadano de a pie piensa que a partir del trabajo del instituto se concluye si la muerte fue natural o violenta, pero la ciencia no alcanza hasta allá. El instituto nunca dijo: ‘Esto es una muerte natural’. Dijo: ‘No hay cianuro, no lo encontramos, hicimos todo el esfuerzo’. La ciencia da un conocimiento, y hay que agregarle el conocimiento de la investigación. Saber qué paso es el resultado de una ecuación: ciencia más investigación.



Medicina Legal ha trabajado en fe con lo que tiene. Mal habríamos hecho al no hacer esos análisis argumentando que la muestra ideal era sangre y que, como no había sangre, no hacíamos nada. Este país necesita investigación para llegar a la verdad.



¿El análisis del instituto podría entrar un proceso judicial?



Yo sería feliz si esto llegara a los estrados. Estas pruebas están en la Fiscalía para llevarlas a un juez; cuando la Fiscalía las lleve, me van a llamar a mí o a los doctores de Medicina Legal a la justicia penal, y ahí es donde nos debatimos. Nosotros queremos ir.



¿Qué piensa de que algunos digan que como Medicina Legal depende de la Fiscalía, no es independiente en el caso Pizano?



A mí, el Fiscal nunca me ha llamado para preguntarme de algún caso, jamás. Somos independientes. Si quisieran, nosotros tenemos remanentes de las muestras, pueden llevárselos. Los tenemos por si alguien nos controvierte.



¿A qué atribuye las denuncias del médico del sindicato?



La denuncia tiene visos de atacar la prueba, y otros, de atacar al director, no sé por qué. Me ofende que diga que yo coacciono a los peritos; nunca he coaccionado a los funcionarios del instituto.

Tengo 30 años en esta labor, y eso ofende mi honor y mi ética. Lo único que yo quiero que quede claro es que este instituto está haciendo lo que debe hacer.



¿Hay problemas internos?



El médico (Oviedo) salió a dañar al instituto, y en este momento el manto de duda no está sobre el director, sino sobre quienes hacen las pruebas, funcionarios que llevan más de 25 años trabajando y están desacreditados. El instituto tiene que respetarse; esto lo debatimos en audiencia, y yo estoy esperando los resultados de la investigación que el Procurador ordenó, ¡porque ahí sí me despeluco en una audiencia de juicio!



¿Piensa demandar por injuria y calumnia al médico Oviedo?



No quiero responder eso. Este señor plantea dudas en el caso Pizano, y para alimentarlas dice que en el caso de la niña Génesis, yo dije que la habían abusado sexualmente, cuando genética dijo que no. Nosotros encontramos evidencia de eso, y el agresor aceptó.



