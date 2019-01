Gobierno sigue sin cumplir la tarea de bajar las tutelas en salud

Aunque hace más de 10 años la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud tomar una serie de medidas para reducir el número de tutelas en las que los colombianos piden servicios de salud, el Gobierno aún está lejos de cumplir las metas que le puso el alto tribunal.

Según un balance de la misma Corte, hasta el 29 de noviembre del año pasado se habían presentado 197.055 tutelas exigiendo servicios de salud, un promedio de 539 diarias.



Este derecho es el segundo más vulnerado en el país, después del de petición, que ocupa el 44 por ciento del total de las 583.200 tutelas tramitadas en el 2018 por diferentes asuntos.



La cifra de tutelas en salud es dramática pues, si se compara con la de 1999, cuando se presentaban 21.301 de estos recursos, ha crecido un 825 por ciento (ver infografía). Y si se compara con la del 2008 –año en el que la Corte emitió el fallo en el que le ordena al Gobierno bajar las tutelas, afirmando que la vía judicial no podía ser el mecanismo para acceder a los servicios de salud–, estos recursos han crecido un 37 por ciento.



Eso significa que lejos de bajar, el número de peticiones para la salud de los colombianos y que terminan llegando a los estrados judiciales, siguen al alza. Y fuera de tratarse de tutelas sin fundamento, por lo menos el 86 por ciento fueron concedidas en primera instancia, lo que muestra que los colombianos tenían razón en su reclamo. Esa cifra podría ser incluso mayor si se tiene en cuenta que, a veces, cuando sale el fallo el hecho ya fue superado o el paciente murió.



En el 2018, según las cifras de la Corte, las mujeres fueron quienes más interpusieron estos recursos (59 por ciento del total), seguidas por los hombres (40 %). En los registros se cuenta con 63 tutelas de la población LGBTI y 1.635 de personas jurídicas. Y las regiones con más tutelas, según cifras del 2017 de la Defensoría, son Antioquia (21 %), Valle (10 %) y Bogotá (8,12 %).



De hecho, el alto número de tutelas en salud llevó este año a la Procuraduría, a través de su delegado para Salud, Luis Adolfo Díazgrados, a cuestionar los obstáculos que encuentran los usuarios y a señalar que “la puerta de entrada al sistema de salud es la vía judicial, y eso no puede ser”.

Lo que se solicita

Del balance de la Corte llama la atención que lo más tutelado, con 66.282 de estos recursos, es la práctica oportuna de los procedimientos médicos (30,52 %), y la entrega oportuna de medicamentos e insumos (22,17 %).



Los colombianos también reclamaron en 21.146 tutelas porque no les asignan citas médicas, o en 21.382 casos por no contar con transporte o viáticos para poder acceder a los servicios de salud.



Fuentes del grupo de la Defensoría del Pueblo que realiza desde 2008 –tras la orden de la Corte– un estudio del comportamiento de las tutelas en salud, aseguran que pese a las medidas tomadas por el Gobierno, ninguna ha servido para aliviar la crisis del sistema. Ni siquiera la Ley Estatutaria de Salud del 2015 que eleva este servicio a derecho fundamental.



Una prueba de la crisis, señala el estudio de la Defensoría, es que mientras antes se presentaban recursos judiciales para asuntos complejos, ahora las tutelas se dan hasta para lo más sencillo, como para pedir la entrega de acetaminofén o Ibuprofeno, medicinas que están en el Plan Obligatorio de Salud o Plan Básico de Servicios y que, con mayor razón, no deberían tener que pasar por un juez.



Según el balance de la Corte, el año pasado hubo 17.261 acciones judiciales por un medicamento que sí estaba incluido y que debió ser entregado sin ninguna traba.

Por medicamentos e insumos excluidos del plan básico se presentaron 6.468 tutelas.



Las especialidades más frecuentes en las tutelas son neurología, con el 11 por ciento, ortopedia (11 por ciento) y oncología (9,49 por ciento). Precisamente, en un fallo de hace tres meses, la Corte regañó al Minsalud y a la Supersalud recordándoles que los pacientes con enfermedades como cáncer deben ser atendidos de forma prioritaria. Esto porque, en promedio, tienen que superar hasta 30 trámites para un diagnóstico, y esperar tres meses para iniciar un tratamiento.



