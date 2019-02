Red de corrupción negoció el ingreso de camarones y whisky a la cárcel

Un millón quinientos mil pesos era el promedio que cobraba la red de corrupción en La Picota, Bogotá, por permitir el ingreso de una persona al penal. Las autorizaciones que hacía la organización iban desde ingresos de celulares y comida, hasta una lavadora que se logró ingresar al interior del centro penitenciario.

Cinco guardianes y dos civiles señalados de hacer parte de la organización fueron detenidos. EL TIEMPO obtuvo los audios en los que Jenny Paola Castillo Vásquez, capturada por la Fiscalía, negociaba los ingresos al penal.



De acuerdo con el ente acusador, la mujer era la propietaria de una casa cercana a la cárcel y donde se almacenaban las 'encomiendas'. Durante el allanamiento realizado a la residencia fueron encontrados 9 millones de pesos en efectivo, cinco celulares y otros elementos empacados listos para ingresar a La Picota.

En los audios también quedó registrada la negociación con un reconocido político costeño para que se permitiera el ingreso de una visita por fuera de los horarios establecidos.



De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía, el pabellón de los extraditables era el lugar en el que más cobraban por ingresar cualquier elemento. Inclusive se habló del pago de 8 millones de pesos por el ingreso de uno de los familiares de un interno en ese pabellón. En el expediente aparece un interno conocido como 'El Viejo' que sería uno de los mejores clientes de la red.



En los audios, que revela en exclusiva EL TIEMPO, se escucha cómo Castillo Vásquez gestionaba el ingreso de elementos como whisky, camarones y ropa.



En algunas de las conversaciones la mujer habla de los contactos que tiene en la cárcel y que pueden ayudar en los ingresos de familiares.



"Dígale al tío que están cobrando 1’800.000. Dígale así antes de mandarlo (…) no se pudo cuadrar nada y tocó mandarla por entre el tubo (...) yo le cobro dos para que cuadre lo de la gaseosa", le dice la mujer a uno de los clientes. Allí se estaría negociando el ingreso de una mujer de la tercera edad a La Picota.

Ingreso viejita 1.500.000 cobraban por el ingreso de una señora de la tercera edad El audio embebido no es soportado

En otra de las conversaciones la mujer coordina con quien al parecer sería otro de los tramitadores de la red de corrupción.



En esta el hombre le dice que le paga un millón de pesos antes de ingresar y hablan de un posible cliente.



En una parte de la charla, Castillo Vásquez dice a su interlocutor: "El man que me iba a colaborar yo le ofrecí 500 y me dijo que iba a mirar y, ese chino le saca el papel a 250".



El hombre responde: "Usted tiene quién saque el sticker"



Castillo: Sí claro



Hombre: A mi me cobra 900 por la sola apuntada.



Castillo: El papel es lo de menos porque yo (...) con cita, con cita le cobro así.



Hombre: Hágale y yo le retengo los datos, si de aquí a las 10 de la noche no tenemos nada le doy campo. Hable usted con el man así toque pasarle 600 o 700 listo?



Castillo: Listo



Inclusive, en otras de las conversaciones Castillo Vásquez habla del cobro de 1'500.000 por el ingreso de visitantes. Y resalta que los viernes y sábados es el día que más cuesta entrar a las visitas no autorizadas.



"Como estoy cobrando millón quinientos cuando es viernes o sábado (...) dígale que así, que millón quinientos y yo le cobro lo que el chino me cobra a mi 600 y eso por botarle trabajo por que el chino ha sido muy bien conmigo", manifiesta la mujer.

Ingreso a personas Dos personas tramitan ingreso de visitas a centro de reclusión El audio embebido no es soportado

Ingreso fines de semana Más de un millón cobraban tramitadores por el ingreso de personas los fines de semana El audio embebido no es soportado

En otro de los audios, un familiar de un preso, identificado como Juan Carlos, le hace reclamos a la mujer por el retraso en la entrega de una ropa a su hijo.



"Para mi hubiera sido más fácil, mañana como voy pues yo entro los tenis puestos, los entro con la camiseta puesta, imagínate tú, lo que me estás cobrando son 100 mil pesos y eso era para que lo entregaran de una vez, y no para que mamen gallo, mire la fecha que es", le dice el hombre. Más adelante añade que "la ropa sí tiene derecho a entrarla porque era de aseo y ropa, lo otro y los aerosoles y los condimentos", no.



Castillo Vásquez le dice que precisamente le está cobrando es por los otros elementos y que si le hubiera avisado que era con urgencia "yo le hubiera dicho cóbreme más (a los guardianes) pero suba esa encomienda ya, así le hubiera dicho”.

Ingreso de ropa Así se tramita el ingreso de ropa El audio embebido no es soportado

En otros audios hablan inclusive de la entrada de whisky y camarones para eventos especiales.



"Él me mandá a entrar veinte, se acuerda que usted me dijo 'entre de a veinte' y doña Elizabeth me mandó 8 kilos, entonces son 28 kilos", dice Castillo.



Y más adelante remite a otro de los clientes para que un hombre identificado como Gabriel ingrese el whisky. Le dice que esa persona le puede colaborar.



Y siguen negociando por el ingreso de 40 kilos de pescado y camarones. "Es que es para hacer una celebración. Dígame a cómo me cobra el kilo, se lo pago a 300, pida de una vez para que gane algo", le dice el hombre.



En un audio también habla del ingreso de unas sillas para un evento en la cárcel.

camarones Camarones El audio embebido no es soportado

Whisky y camarones Tramitan ingreso de whisky y camarones El audio embebido no es soportado

Por esta red fueron capturados los guardianes: Jhon Alexánder Sánchez, Leonardo Bermúnez, Jhon Freddý Guzmán Jonathan David Escárraga y Wilson Ferley García.

Y los particulares María Liliana Yuste, Ángel Custodio Sánchez, esposo de Castillo



A estas personas se les imputan en los juzgados de Paloquemao el delito de cohecho propio y concierto para delinquir.



La purga se extendió a otros funcionarios de centros penitenciarios. Esta semana la Fiscalía anunció también la captura del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, César Augusto Ceballos, y de cuatro personas más por hechos de corrupción en ese centro penitenciario.





JUSTICIA