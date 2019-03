Los amigos de Andrea Cabrera a quienes su familia señala por su muerte

Jaime Andrés Esparza, Luis Miguel Flórez y Mauricio Ladino son tres de los amigos con los que María Andrea Cabrera, hija del general Fabricio Cabrera, compartía la noche del 4 de febrero, cuando murió tras una mezcla de alcohol y éxtasis.



Tras intentar hasta ahora sin éxito que la Fiscalía iniciara un proceso por homicidio, bajo la tesis de que la joven habría sido víctima de una sustancia subrepticiamente puesta en su vaso, los abogados de la familia Cabrera pretenden ahora que los tres sean procesados por un supuesto homicidio por omisión.



Su tesis es que no llevaron a Andrea a un centro médico a pesar de las evidentes señales de que su vida estaba en riesgo tras la noche de rumba en la zona rosa de Bogotá.

Esparza es hijo de un conocido empresario de juegos de chance y azar. Tras el escándalo, continúa sus estudios de ingeniería industrial.



El joven de 21 años ya ha rendido testimonio ante la Fiscalía. En una ocasión admitió el consumo de sustancias psicoactivas por parte del grupo de jóvenes que llegaron al amanecedero Mint Social Club.



“Habíamos estado en la peluquería, y Mauricio me dice que por qué no llamaba a María Andrea. Yo la llamo de mi celular a eso de las 9 o 9:30 de la noche. Establezco una conversación con ella y me dice que ella va a ir a recoger a una amiga para ir a comer algo (…)”, dijo en su momento Esparza. Añadió que una amiga de la joven le señaló que ya tenía "las pepas" y que él asumió que estaba con María Andrea pues llegaron juntas al restaurante Primis, donde cenaron antes de empezar la fiesta.



Por su parte Flórez y Ladino, quienes también estuvieron con la joven esa noche, habían dicho que no habían visto consumir éxtasis a María Andrea, pero que en ese tipo de fiestas era recurrente que se consumiera ese tipo de drogas.



En otras declaraciones de amigas de María Andrea se ha dicho que los tres investigados eran quienes administraban el trago la noche que ocurrieron los hechos.



La investigación contra tres de los acompañantes de la universitaria continúa abierta. Sin embargo la Fiscalía no ha encontrado una prueba contundente que justifique imputar cargos criminales.



Los abogados de los estudiantes han dicho que si hubiera omisión, debería investigarse la actuación de las amigas de la joven, quienes la llevaron fueron las que la llevaron a la casa de una de ellas, le cambiaron la ropa y solo después de un tiempo, cuando la condición de Andrea era ya grave, la llevaron a una clínica del norte de Bogotá.



Según la defensa de Esparza, pese a que el abogado Jaime Granados (quien representa a los Cabrera) había dicho que suministraría una prueba 'reina' que demostraría la hipótesis de una conducta criminal, lo cierto es que esta nunca llegó.



Granados ha dicho que las amigas de la joven no estarían involucradas en esta nueva petición, pues no sabían que a ella le habían puesto droga en la bebida y por esto no podrían ser responsables por la omisión.



