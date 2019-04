Por qué congresista uribista dice que Corte lo interceptó ilegalmente 

Pendiente de que se resuelva una recusación en su contra porque hace más de una década trabajó en el bufete de un abogado del expresidente Álvaro Uribe, la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana Velásquez se apresta a decidir una 'papa caliente' en el famoso proceso de los falsos testigos que enreda al jefe del Centro Democrático y a uno de sus alfiles, el representante Álvaro Hernán Prada.

Lombana hace parte de la nueva Sala de Instrucción de la Corte y 'heredó' ese caso, que en su momento adelantó el exmagistrado Jorge Luis Barceló en la Sala Penal. A su despacho acaba de llegar una petición de la defensa de Prada para que declare ilegales las interceptaciones ordenadas por Barceló y que en su momento dieron pie al proceso contra el congresista del Huila.



Lo que sostiene el abogado de Prada, Víctor Mosquera Marín, es que en el expediente no hay ninguna explicación sobre cómo llegó la Corte al número celular del congresista.



Esa polémica se suma a la que en su momento se dio cuando el despacho de Barceló tuvo que dar explicaciones sobre las interceptaciones del teléfono de Uribe, cuyo número supuestamente apareció por un error en una orden de escuchas legales que en realidad correspondía a un congresista del Chocó. Según Barceló, aunque el objetivo de las interceptaciones no era Uribe, el contenido de las mismas sí podía ser anexado al proceso contra el expresidente por supuestamente manipular testigos en contra del también senador Iván Cepeda.



Lo que sostiene el abogado Mosquera es que la interceptación del número de Prada, que empezó el 23 de febrero del 2018, ocurrió apenas horas después de que el entonces magistrado Barceló decidiera abrir una investigación previa en su contra.



Mosquera asegura que en el expediente "no existe soporte alguno que permita determinar cómo el señor magistrado tuvo conocimiento del mencionado número, por qué motivo se hacía necesaria la interceptación de ese abonado celular, a quién podría pertenecer y cuál sería su presunta relación con la investigación".

Y dice que se habría incumplido además el deber de motivar expresamente en la orden las razones de la orden de interceptación: "Para ese entonces, en el proceso solamente obraban en el proceso como pruebas un CD aportado por el apoderado del señor Iván Cepeda y la declaración del señor Juan Guillermo Monsalve (testigo contra Santiago Uribe, hermano del expresidente, por el caso de los Doce Apóstoles y a quien supuestamente Álvaro Hernán Prada ofreció dádivas para cambiar su versión), quien en su testimonio practicado el mismo 23 de febrero jamás entregó a la Corte el presunto abonado celular" del congresista.



La defensa de Prada considera sospechoso cómo en tiempo récord se determinó el número si apenas el día anterior el exmagistrado había ordenado "labores de verificación para determinar quién sería el presidente del Centro Democrático en el Huila". Y agrega: "Parecería que el abonado celular (del representante) hubiera surgido de la nada", por lo que considera que la prueba obtenida de la interceptación fue irregular y debe ser anulada.



En el expediente aparece que el 23 de febrero, a las 4 y 40 de la tarde, la Fiscalía recibió la orden de interceptar el teléfono que resultó ser de Prada. La línea no estaba a nombre del congresista aunque él sí la usaba. Ese hecho, dice el abogado Mosquera, "reforzaría la tesis consistente en que el número telefónico habría llegado a conocimiento del magistrado instructor por medios externos al proceso".



En julio pasado, cuatro meses después de archivar una denuncia de Uribe contra Cepeda y considerar que, en sentido contrario, la manipulación de testigos habría sido cometida por el expresidente, la Sala Penal decidió investigarlo formalmente, al igual que a Prada.



"Como reacción a esa providencia judicial (la que favoreció a Cepeda) y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos", dijo la Corte Suprema.



En el expediente aparecen interceptaciones y testimonios según los cuales fichas de Uribe habrían tratado de presionar a Monsalve para que dijera a la Corte que Iván Cepeda le había ofrecido dádivas a cambio de enredar al expresidente.



Según el expediente de la Corte, Prada le pidió a Carlos Eduardo López Callejas, amigo del exparamilitar, que lo contactara “con el propósito de convencerlo de hacer un video rectractándose de sus declaraciones en las que señaló al doctor Uribe Vélez”. En el proceso se dice que López incluso le pasó a Prada al teléfono.



La Corte en su momento compulsó copias para que la Fiscalía investigue a Diego Javier Cadena Ramírez, abogado de Uribe, quien según Monsalve intentó abordarlo en la Picota con el mismo cometido.



La investigación determinó que en la fecha mencionada por Monsalve en efecto Cadena entró a la cárcel junto con el abogado Jaime Lombana , y que fue recibido por Enrique Pardo Hasche, compañero de celda del testigo contra Santiago Uribe. En esa reunión, según Monsalve, Cadena supuestamente dijo que actuaba en nombre de Uribe y le pidió firmar un documento previamente elaborado para presentarlo con el recurso de reposición que enviarían a la Corte para que archivaran el caso contra el expresidente.



A finales del año pasado, la investigación salió de la Sala Penal a la recién creada de Instrucción, que deberá determinar el futuro del caso contra Uribe y Prada. En caso de una eventual acusación, el juicio corresponderá a otra Sala nueva, la de Juzgamiento en primera instancia, y solo en segunda instancia el caso llegaría de nuevo a la Sala Penal. De esta última, en todo caso, salió ya el magistrado Barceló por haber completado su periodo constitucional de 8 años.

¿Quién es Prada?

Prada, abogado de la Universidad de la Sabana, llegó al Congreso en el 2014 como representante del Huila por el Centro Democrático.



Su trayectoria, además del caso en la Corte, ha sido polémica. En febrero del 2018 compartió en su cuenta de Twitter un montaje fotográfico en el que aparecen un grupo de líderes del movimiento Voces de Paz, a los que tachó de terroristas.



Fue un opositor enconado del expresidente Juan Manuel Santos y del proceso de paz, lo que se reflejó en sus redes sociales y, consecuentemente, en duras críticas de quienes lo señalaban de utilizar políticamente tragedias como el atentado contra el Centro Andino.



Sobre su contacto telefónico con Monsalve, dice que este sí ocurrió pero que no pretendía convencerlo para ningún montaje sino facilitar que el ex 'para' dijera la supuesta verdad de los hechos.



La Corte Suprema en su momento consideró que esa explicación no se ajustaba a la verdad y por eso ordenó el proceso formal en su contra para que responda por supuesta manipulación de testigos en favor del expresidente Álvaro Uribe.

