Advertencia para que alcaldes y gobernadores protejan a líderes

En Carmen de Bolívar (Bolívar) gobernadores de 14 departamentos suscribieron 8 disposiciones para la efectiva protección de los líderes y defensores de derechos humanos, como por ejemplo atender oportunamente las alertas tempranas lanzadas por la Defensoría sobre riesgos para líderes sociales.



Estos compromisos fueron adoptados luego de la realización de la tercera Mesa por la Vida convocada por la Procuraduría General de la Nación.

El Procurador General, Fernando Carrillo, advirtió que el asesinato de 446 líderes sociales en Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz deja ver que el Estado no estaba listo para defender el liderazgo social,



"El Estado parece que no estaba preparado para defender el liderazgo social del país... Se nos están acabando las excusas a todos para decir por qué no hay acción y por qué no somos capaces de frenar este desangre”, comentó sobre la situación.



Y agregó que muchas veces gobernadores y alcaldes desatienden las alertas tempranas de la Defensoría, que es importante para la prevención de violencias contra los defensores de líderes sociales.



Sobre esto, el Procurador manifestó que desanteder estas alertas tempranas les puede significar a las autoridades locales y departamentales la apertura de una investigación disciplinaria.

⚠️UNA ADVERTENCIA CLARA, las alertas tempranas de @DefensoriaCol para la protección de líderes sociales que no sean atendidas por los alcaldes y gobernadores, implicarán una investigación disciplinaria en su contra por parte de @PGN_COL pic.twitter.com/rbboyfSiVa — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) 7 de febrero de 2019

El jefe del Ministerio Público indicó además que trabajarán de la mano con la Defensoría "para conformar un cuerpo élite de seguimiento e investigación” en los casos de amenazas y crímenes de líderes sociales.



Además, durante el evento Carrillo exhotó a los gobernadores a crear instancias permanentes de diálogo social permanente con líderes y lideresas, y a romper el círculo de acción y convocatoria sólo cuando se está al frente de la tragedia y se reportan los asesinatos.



“Falta una acción decisiva de los gobernadores y alcaldes como primeros responsables en los territorios, justo los lugares más peligrosos para ejercer liderazgo en Colombia. Es momento de parar esta masacre”, expresó.

El Estado parece que no estaba preparado para defender el liderazgo social del país... Se nos están acabando las excusas a todos para decir por qué no somos capaces de frenar este desangre FACEBOOK

TWITTER

La declaración para la protección de los líderes

Declaración para protección de líderes. III Mesa por la Vida. Foto: Procuraduría Declaración para protección de líderes. Tercera Mesa por la Vida, Carmen de Bolívar. Foto: Procuraduría Declaración para protección de líderes. III Mesa por la vida Foto: Procuraduría Declaración para protección de líderes. III Mesa por la vida Foto: Procuraduría Declaración para protección de líderes. III Mesa por la vida Foto: Procuraduría Declaración para protección de líderes. III Mesa por la vida Foto: Procuraduría Declaración para protección de líderes. III Mesa por la vida Foto: Procuraduría Declaración para protección de líderes. III Mesa por la vida Foto: Procuraduría

EL TIEMPO