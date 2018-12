Acusados de comprar votos para campaña de Cabal aceptarán cargos

Ante el juez 53 penal del circuito se presentó este jueves un preacuerdo en el que John Rafael Garzón y Julián Alberto Gutiérrez aceptarán cargos por constreñimiento al sufragante agravado en concurso con corrupción del votante.

De acuerdo con la investigación Gutiérrez, quien era contratista de la Secretaría de Integración Social, le exigió a a profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy que supuestamente votaran por el candidato a la Cámara Diego Caro y por su fórmula al Senado María Fernanda Cabal.



En su momento la congresista aseguró que tenía nada que ver con los hechos. De hecho la Fiscalía no compulsó copias a la Corte Suprema para que la investigara al no encontrar evidencias de su relación con las irregularidades.



La actuación Gutiérrez habría apuntado a direccionar la decisión de las docentes, sobre su voto con la amenaza de no renovar sus contratos.

El juez tendrá que evaluar si acepta el preacuerdo que Gutiérrez y Garzón lograron con la Fiscalía para aceptar los hechos y lograr una rebaja de su condena. El primero de febrero se definiría si el pacto es avalado.



Además, los implicados, como parte de su reparación integral, pedirán "perdón" al Centro Democrático, así como a la senadora Cabal por el "uso indebido e inconsulto" de su nombre.



De acuerdo con la investigación, Gutiérrez llenaba planillas "en los puestos de votación a favor de Diego Caro y María Fernanda Cabal". Además, de acuerdo con la Fiscalía, Gutiérrez y Garzón tenían un grupo en el que presionaban a varios docentes.



Dentro de la investigación, algunos testigos le dijeron a la Fiscalía que Julián Gutiérrez llegó el pasado ocho de marzo a una fiesta en compañía de Fernando Enrique Cadena Bonfanti, quien era candidato a la Cámara por el Partido Conservador y quien además es hermano del concejal de de Barranquilla José Cadena, destituido su curul en decisión del Consejo de Estado.



Al parecer ambos llegaron a la celebración en la que estaban varias profesoras y le entregaron de a $200 mil pesos a cada una. El dinero supuestamente lo llevaban en un maletín.



JUSTICIA