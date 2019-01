'La información que tiene es la que pone en peligro su vida'

Mientras que la Fiscalía colombiana analiza caminos jurídicos para que Gustavo Moreno, el recién condenado exfiscal anticorrupción, no evada los procesos por corrupción que tiene pendientes en el país, su defensa en Estados Unidos estudia cómo pedir asilo para que pueda quedarse en ese territorio cuando recupere su libertad.



El abogado David Wenstein le confirmó a EL TIEMPO que Moreno saldría de la cárcel en 2 años, tras pagar lo que calificó como una “sentencia severa” por lavar activos para sobornar. En efecto, la Corte del Distrito Sur de la Florida, en Miami, lo sentenció a 48 meses de prisión, pero se le reducirán los 19 que lleva preso desde que fue capturado en Colombia con fines de extradición.

¿Por qué delitos se sentenció a Gustavo Moreno?

​

Fue hallado culpable por conspiración de lavado de dinero en Estados Unidos.



¿Apelarán la decisión?

​

Eso es algo que Gustavo Moreno está considerando.



¿Está de acuerdo con la sentencia, teniendo en cuenta que la Fiscalía pedía entre 10 y 12 años de prisión?

​

Es una sentencia que es apropiada para la conducta que cometió en Estados Unidos, que fue aceptar 7.000 dólares como soborno. Fue una sentencia severa, pero fue más razonable que la sentencia que se estaba pidiendo, que era dos o tres veces más larga.



¿Cuál fue el acuerdo entre la justicia estadounidense y Gustavo Moreno?

​

El único acuerdo que tenía es que se declararía culpable y que iba a aceptar la sentencia por el lavado de dinero. Ese era el único acuerdo con los Estados Unidos.



Pero se sabe que Gustavo Moreno se comprometió a declarar contra 26 personas en Colombia…



Él ya le brindó su testimonio al Gobierno colombiano. Ya nosotros sabemos eso. Y también sabemos que hay riesgo contra él y por esa razón es que fue amenazado cuando estaba en La Picota. Esa información es la que están utilizando las autoridades colombianas, aunque fue la que puso su vida en riesgo cuando estaba en La Picota.

¿Esa información que brindó en Colombia lo benefició en la reducción de la pena en Estados Unidos?



Él recibió beneficios por su colaboración en Colombia y esos beneficios se extendieron a Estados Unidos también.



¿El acuerdo al que se llegó en Estados Unidos fue el mismo al que se llegó en Colombia?



El acuerdo que él tiene con las autoridades en Estados Unidos es que se declararía culpable de conspiración por lavar dinero y que sería sentenciado en los Estados Unidos por ese crimen.



¿Hay algo más dentro del acuerdo?



No. Solo eso.



¿Es verdad que Gustavo Moreno piensa pedir asilo en Estados Unidos?



Es su decisión si decide o no aplicar por asilo, pero igual es algo que está considerando, y eso será manejado por otro abogado.

¿Gustavo Moreno será llamado a más audiencias en suelo estadounidense?



No van a haber más audiencias en la corte de la Florida. Esta es la última audiencia que él tendrá en EE. UU. por este caso.



¿Qué sigue en el caso de Moreno?

​

Él va a pagar la pena en Estados Unidos, le van a ser descontados los 19 meses que estuvo en retención por extradición y cuando ya complete la sentencia será dispuesto al proceso de extradición, a no ser que solicite asilo.



¿Dónde está Gustavo Moreno y en qué prisión pagará su condena?

​

Está en un centro de detención federal en Miami y luego el sistema de prisiones federales decidirá a dónde irá después de eso. Aún no está decidido. Podría ser enviado a cualquier lugar en Estados Unidos.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET