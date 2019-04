Exfiscal Moreno pide que le amplíen principio de oportunidad

El extraditado exfiscal Luis Gustavo Moreno le pidió al Presidente Iván Duque y al Procurador para que se le prorrogue por un año más el principio de oportunidad que le concedió la Fiscalía c a cambio de colaborar con la justicia en la investigación por hechos de corrupción en la justicia.

Moreno, recibió ese beneficio en mayo del año pasado y gracias a esto logró que no se le procesara en Colombia por los delitos cometidos antes de llegar a la Fiscalía. A cambio tendría que entregar información y declarar contra los demás procesados.

En una carta dirigida al Presidente Iván Duque y el Procurador, Moreno dice que la Fiscalía no ha pedido la audiencia para prorrogar sus beneficios judiciales y argumenta que si no se le mantiene ese principio de oportunidad supuestamente van a prescribir varios de los hechos investigados en los que aparecen abogados, políticos y exmagistrados de la Corte Suprema.



La defensa de Moreno en Colombia sostuvo que la carta será radicada hoy.



Según Moreno, sino se le prorroga el principio sus declaraciones y testimonios no podrán ser utilizados “lo que implicaría que las decisiones judiciales que han hecho parte de esta investigación podrán anularse y en resumen se retornaría la libertad a las personas detenidas y serán reintegradas en sus cargos.



La Fiscalía frente a los principios de oportunidad presenta cada año su prórroga para asegurar que la persona que recibió el beneficio realmente colabore con las autoridades y si no lo hace, el ente acusador no hace la petición a los jueces para mantenerlos.



Desde su cárcel en Estados Unidos, Moreno dice que quiere seguir colaborando y que aún le “queda mucho por contar”.



Igualmente pide perdón por sus delitos y señala que perdió a su familia por sus actuaciones.



“En la oscuridad en la que me encuentro, preso en mi dolor y tristeza, en medio de mi angustia por haber perdido mi familia, -cosa de la que soy único responsable- le ofrezco a usted señor Presidente y por su conducto al país: Mi arrepentimiento, perdí mi libertad, el derecho de oír y hablar con mi hija de cinco años, que por una decisión de la mujer a la que tanto amé, me niega cualquier posibilidad de verla crecer”, dice la carta.



Justicia