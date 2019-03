Viáfara: de campeón de la Libertadores a narco pedido en extradición

De ser calificado por la Conmebol como el mejor futbolista de América en 2004, Jhon Eudis Viáfara Mina hoy a los 40 años es señalado por las autoridades de Estados Unidos de hacer parte de una red de narcotraficantes con nexos con el 'Clan del Golfo' y carteles mexicanos.



Las alarmas de los agentes antidrogas de la DEA se prendieron en 2017 cuando se incautaron dos toneladas y medio de cocaína en medio de dos operaciones de interdicción en aguas internacionales sobre el océano Pacífico.

Los capturados en las operaciones terminaron por negociar con los agentes federales buscando beneficios judiciales. “Esas confesiones dieron rastros sobre los miembros de la red y fueron la base del indictment de las autoridades de Estados Unidos que sustenta la solicitud de extradición de Viáfara y otros cuatro hombres”, dijo a EL TIEMPO un investigador antinarcóticos.



El general Óscar Atheortúa, director de la Policía Nacional, confirmó que la solicitud de extradición fue emitida por la Corte Distrital Este de Texas (EE. UU.), donde se les acusa de tráfico de narcóticos y delitos relacionados con concierto para delinquir —pena que oscila entre los 6 y 15 años de cárcel—.

Viáfara, quien gozaba de reconocimiento por haber hecho parte de la Selección Colombia y del Once Caldas, este último con quien abrazó la Copa Libertadores en 2004, se retiró del fútbol profesional en 2015, época en la que habría sido invitado a varias actividades deportivas y lúdicas en el extranjero en las que “habría recibido las primeras propuestas para ingresar al mundo del narcotráfico”, dijo el investigador.



Viáfara, según la investigación en EE. UU., se encargaba de pagar la nómina de los hombres responsables de mover la coca en lanchas rápidas hacia Centroamérica, o incluso en aviones ultralivianos, los cuales cargaban máximo con 200 kilos del alcaloide.



El señalado jefe de la red, Luis Fernando Toro, alias Don Alonso, se habría reunido en varias ocasiones “con emisarios del ‘cartel de Sinaloa’ en las selvas del Darién en Chocó para negociar los cargamentos de droga que enviarían a través de lanchas rápidas”, afirmó el general Atheortúa.

Desde Medellín, alias Don Alonso dirigía la organización donde fungía como comerciante, allí fue capturado junto a Pablo Hernando de San Nicolás, Iván Darío de Los Ríos y Primitivo Oliveros Segura.



En Colombia, el grupo de extinción del dominio de la Fiscalía y la Policía Antinarcóticos empezó a rastrear los bienes que a través de terceros puedan tener los capturados, y que habrían sido adquiridos para lavar el dinero recibido por los envíos de droga. Se estima que los bienes adquiridos, apartamentos, casas y fincas, estarían ubicados en Medellín, Cali y Bogotá.

“Llamó la atención que Viáfara no tiene propiedades a su nombre ni declara renta, lo que no se esperaba y la situación se está investigando”, señaló el director de la Policía.

Este miércoles, en la tarde, el exfutbolista y los otros capturados fueron trasladados a Bogotá en un avión de la Policía y pasaron la noche en los calabozos de la Dijín.



“Yo no conocía de las actividades de ellos (los otros capturados), uno es una persona de día y otra de noche. (...) Que revisen mis cuentas, no tengo nada que ocultar” dijo Viáfara a su llegada a Bogotá.



JUSTICIA