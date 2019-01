Sin devolver lo que robaron, los Nule dicen que el Estado les debe

En entrevista con el diario El Heraldo, Miguel Nule, uno de los condenados por el 'carrusel de la contratación' en la capital, dio una polémica declaración. Es Bogotá "quien nos debe a nosotros 24 mil millones de pesos por el pago de una póliza de anticipo que nos debían pagar del contrato 137 fase 3 de TransMilenio”, dijo desde su casa en Sincelejo, donde purga una pena de 19 años y medio de prisión de los cuales lleva cumplidos tan solo ocho, y dos y medio de ellos en casa por cárcel.

Miguel fue condenado junto a sus hermanos Manuel y Guido Nule y junto a su socio Mauricio Galofre por corrupción en contrataciones de obras civiles en la capital.



Actualmente, hay en curso un proceso judicial que busca que los condenados, incluido Miguel, indemnicen a Bogotá por los perjuicios económicos que ocasionaron a la ciudad, y que según la Fiscalía ascienden a una suma de 51 mil millones de pesos, como valor indebidamente apropiado, y "según un informe de la víctima representada por la Contraloría General de la Nación, a una suma de 166 mil millones de pesos, los que a la fecha no han sido reintegrados", tal y como informó la Procuraduría.



Y es que este poderoso emporio manejaba grandes negocios de infraestructura. En 2007, se les adjudicó el 70 % de la construcción de la troncal de TransMilenio por la calle 26, pero cambios abruptos en diseños, sobrecostos, atrasos y anticipos revelaron el millonario caso de corrupción.



Según la opinión de Miguel, la cifra que le adeudan a su grupo "la debía pagar Andrés Jaramillo, de Conalvías, y eso lo descubrió la Contraloría y Fiscalía que ya condenaron a pagar a Jaramillo, pero los grandes medios de comunicación que le obedecen a Odebrecht y Conalvías no han sabido explicar o no han querido decir que yo no he aceptado nunca que me quedé con dinero y que por lo tanto estoy esperando para ir a juicio”, aseguró.



Su declaración se enmarca bajo la polémica que surgió luego de que en diciembre de 2018 su hermano Guido y su socio Galofre recibieran el beneficio de libertad condicional. De hecho, por el beneficio recibido hoy la Fiscalía investiga el proceso mediante el cual Guido Nule quedó libre, para verificar si la actuación se ciñó a las leyes, mientras que la Procuraduría no solo ha criticado los beneficios concedidos sino que apeló la decisión y anunció la creación de una comisión de vigilancia especial para estos grandes casos de corrupción.



En el llamado 'carrusel', tan solo el Grupo Nule pagó 7.500 millones de pesos para ganar la licitación. Con el dinero que recibían de las obras, pagaban deudas de su empresa y se daban lujos.



Miguel, también agregó que al juez que en su momento llevó su caso, le dijo que "el dinero que en Bogotá dicen que se robaron los Nule se lo robó fue Conalvías como lo manifestó una sentencia de la Contraloría en firme. Y para que este tema quede cerrado yo tengo la grabación para que el juez me lleve a juicio y estoy demostrando que a mí no me hicieron juicio sino que me condenaron a las patadas un magistrado que actuó ilegalmente”, afirmó el mayor de los Nule.



