Testigos de Odebrecht dicen que solo Bueno Jr. tuvo contacto con Melo

Luiz Antonio Mameri, exvicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, reconoció ayer que no le consta que el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo Acosta supiera del pago de un soborno al condenado exviceministro de transporte Gabriel Ignacio García Morales para la adjudicación de la Ruta del Sol fase II.



Mameri fue el segundo exdirectivo de Odebrecht en declarar, vía virtual desde Brasil, en el juicio contra Melo Acosta por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.

Mameri dijo que no participó en ninguna reunión en la que se hubiera acordado ese pago y que esas gestiones ilegales fueron realizadas por los representantes de Odebrecht en Colombia. Y sostuvo que fue el expresidente de la firma brasileña en Colombia Luiz Antonio Bueno Junior, que declaró el lunes, quien le dijo que el expresidente de Corficolombiana estaba enterado de que se le iba a pagar al exviceministro una coima de 6,5 millones de dólares.



El testigo sostuvo que Bueno Junior tenía el nivel de decisión para llegar a acuerdos sobre sobornos con funcionarios en Colombia. Y que él, a su vez, no necesitaba de ninguna autorización de su superior para dar visto bueno a los pagos.

Mameri señaló que él dio la autorización para que el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (usado para pagar los sobornos y evadir impuestos) girara el dinero de la coima gestionada por Bueno Junior para García Morales.



Aseguró, también, que no le consta si otras personas de Corficolombiana o del Grupo Aval estaban enteradas de esas gestiones, y que con Melo Acosta se reunió “en dos o tres ocasiones en Bogotá”, pero nunca se habló de actividades ilegales.



Por ejemplo –dijo Mameri–, en una de las reuniones en un club de Bogotá asistieron “el señor Sarmiento y un par de ejecutivos más” y se trataron temas muy generales y protocolarios. Enfatizó en que fue una reunión de acercamiento entre las partes, en la que se habló en términos generales de la obra y de las posibilidades de inversión en el país. A la misma asistió el expresidente de la compañía brasileña Marcelo Odebrecht.



Hablaron, según Mameri, “de las perspectivas de la Ruta del Sol, de la importancia para el consorcio”.

Fue una reunión de acercamiento entre las partes. También estuvo Marcelo Odebrecht y se habló de la obra en términos generales FACEBOOK

TWITTER

En medio de la audiencia, el juez del caso le llamó la atención al testigo y le recordó que estaba bajo juramento como parte de un principio de oportunidad y que tenía que dar información que ayude a aclarar los hechos. El juez se quejó de las contradicciones en su testimonio frente a lo dicho este lunes por Luiz Antonio Bueno Junior.



“He notado, sin entrar en un análisis profundo y comparativo, algunas contradicciones entre el testigo de ayer (lunes) y lo dicho hoy (martes), específicamente sobre aspectos de conocimiento que conciernen al punto específico del pago de la coima”, dijo el funcionario judicial.

Luiz Eduardo Darrocha Soarez (derecha), directivo de Odebrecht en Brasil. Foto: Archivo particular

Tras la declaración de Mameri, pasó al estrado de los testigos Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien de entrada afirmó que hizo parte del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y que allí había siete personas haciendo pagos fuera de contabilidad oficial que correspondían a sobornos y giros para evadir impuestos. Sostuvo que apoyó a Luiz Antonio Bueno Junior en el giro de 6,5 millones de dólares para el pago de un soborno en Colombia que fue autorizado por Luiz Antonio Mameri.



Sin embargo, señaló que no le constaba si de esos pagos estuvo enterado Melo Acosta u otro funcionario de Corficolombiana. “Bueno Junior me solicitó el pago y me llamó para que fuera a Colombia a que participara en el trámite”, sostuvo Da Rocha Soares.



Así lo hizo y se reunió con Enrique Ghisays (empresario cartagenero), condenado a 10 años de cárcel por su participación en el escándalo, para definir la forma en que se entregaría el dinero, a través de una cuenta en un banco de Andorra. Hoy están citados en el juicio Ghisays y el exviceministro García Morales, quien paga una condena de cinco años y dos meses de cárcel.

Bueno Junior me solicitó el pago y me llamó para que fuera a Colombia a que participara en el trámite FACEBOOK

TWITTER

Preacuerdos, en el despacho del fiscal ‘ad hoc’

En el limbo están los preacuerdos de cuatro de los investigados por Odebrecht y que pasaron al fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, elegido por la Corte Suprema a mediados de diciembre.



Abogados consultados por EL TIEMPO señalaron que se había finiquitado una negociación entre la Fiscalía y Gustavo Torres, Eduardo José Zambrano, Federico Gaviria y Gabriel Dumar y que para el viernes está programada la diligencia de legalización ante un juez especializado.



Sin embargo, afirmaron que fueron retirados los dos fiscales con los que venían negociando y no tienen ningún contacto con el despacho de Espinosa para saber qué pasará con esos acuerdos.

JUSTICIA