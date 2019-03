‘Exparas’ han sido condenados por 471 casos de violencia sexual

Cinco exjefes de las Autodefensas ya han sido condenados por casos de violencia basada en género perpetrados por los hombres bajo su mando en sentencias en las cuales la Fiscalía detectó un patrón que habrían puesto en marcha los paramilitares para atacar a sus víctimas.



La violencia sexual en el conflicto, según la Fiscalía, fue un fenónemo “invisibilizado”en el caso de los paramilitares. Esto llevó al ente acusador a poner en marcha una estrategia con las víctimas para la judicialización de los perpetradores.

Este es uno de los puntos que ha generado debate en los últimos días frente a los delitos cometidos por los exintegrantes de las Farc que irán a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



En un informe de la dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía conocido por EL TIEMPO aparecen las condenas que tribunales de Justicia y Paz han emitido contra los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna; Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón; Germán Antonio Pineda López, alias Sindi y Ramón Isaza Arango, alias el Viejo.



Este último, quien se encuentra en libertad desde mayo de 2016 tras cumplir la pena alternativa de ocho años de cárcel, fue el jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, uno de los bloques con más casos de violencia sexual.



En expedientes de la ley de Justicia y Paz sobre ese grupo se describen al menos 624 casos de múltiples tratos crueles e inhumanos del que fueron víctimas decenas mujeres en La Dorada, Caldas, y varios municipios vecinos entre finales de los 80 y mediados de la década pasada. De estos delitos, 561 corresponden a hechos por acceso carnal o acto sexual; 27, a prostitución forzada y 18, a tratos inhumanos y degradantes.

Según el informe de la Fiscalía, se detectaron patrones de violencia de género en los bloques Norte, Montes de María, Catatumbo y Córdoba, con 175 hechos documentados; el Cacique Nutibara, Bloque Héroes de Granada y Héroes de Tolová, Bloque Central Bolívar, Bloque Puerto Boyacá, Bloque Suroeste Antioqueño y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.



“La violencia basada en género no solo fue de carácter sexual sino que se extendió a tratos inhumanos y degradantes de diversa índole (desnudez, rapado de cabeza, labores de servidumbre, trabajos forzados, cocinar para los integrantes de las organizaciones criminales, baño con detergentes, sustancias corrosivas o estiércol del ganado, entre otras”, advierte el documento de la Fiscalía.



Y añade que se han conseguido sentencias en 471 hechos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, logrando 154 imputaciones nuevas el año pasado y llevando a juicio en tribunales de Justicia y Paz otros cinco casos este año.

El 'Patrón', sin condena

En el informe del ente acusador no aparece condena contra el extraditado paramilitar Hernán Giraldo, jefe del frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas.



El ‘expara’, quien cumple una pena de 16 años de cárcel por narcotráfico en una cárcel de Estados Unidos, no es procesado como los jefes paramilitares ya condenados por los abusos cometidos por sus hombres, sino por delitos cometidos por él mismo, entre los que se relacionan 40 casos, de los cuales al menos 19 de las víctimas eran menores de edad.



“No borraré de mi memoria esa niña de doce años, llevada a empujones, llorando por todo el camino, que subió a pie la sierra hasta la finca donde su padre negociaba con el ‘Patrón’, su victimario, su virginidad por 5 millones de pesos. Cuando llegó, la encerraron durante 15 días, rodeada de armados. Fue una cruel tortura”, se lee en el informe ‘¡Basta ya! Colombia: memoria de guerra y dignidad’, del Centro de Memoria Histórica.



En el documento se advertía además que “el ‘Patrón’ obtuvo acceso a las jóvenes vírgenes del lugar, con la aquiescencia silenciosa de los lugareños”.



