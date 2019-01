Las razones por las que el coronel Aldana salió 72 horas de la cárcel

Alegando que supuestamente ya había cumplido el 70 por ciento de su pena, el coronel en retiro Joaquín Aldana –condenado por asesinar y descuartizar a su esposa– pidió un permiso de 72 horas para pasar año nuevo con su familia en Ibagué, Tolima.



El coronel (r) está recluido en la cárcel La Picota en Bogotá, donde paga una pena de 33 años y nueve meses de prisión por el atroz asesinato de Érika Cecilia Yeneris, en el 2009.

Para solicitar el permiso, Aldana aseguró que según el Código Penitenciario, una persona privada de la libertad puede pedir una autorización de hasta tres días para salir de su centro de reclusión, cuando cumple varios requisitos.



Esas solicitudes son enviadas por el Inpec al juez encargado de la ejecución de las penas, quien determina si autoriza o no esa salida.



Entre los requisitos que exige el Código y que están estipulados en el Artículo 147, el interno debe “estar en una fase de mediana seguridad, haber descontado una tercera parte de la pena impuesta, no tener requerimientos de ninguna autoridad judicial, no registrar fuga ni tentativa de fuga durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria”.



En los casos delitos más graves, como los que conocen los jueces especializados, y por los que fue condenado Aldana, los internos deberán haber descontado el setenta por ciento de la pena impuesta.



Así, como la condena de Aldana se trató de un hecho grave, para poder obtener el permiso que lo sacó de prisión durante el Año Nuevo, debería haber descontado con cárcel, trabajo y estudio por lo menos 23 de los 33 años de prisión a los que fue condenado.

Por eso, las cuentas con las que el coronel en retiro logró su permiso no están claras.

Aldana se entregó a las autoridades en diciembre del 2009, dos meses después del brutal homicidio e intento de desaparición del cuerpo de su esposa. Posteriormente, en marzo del 2011, fue condenado por el juez Primero Penal Especializado de Ibagué a 405 meses de prisión.



Y, aunque al parecer, desde que conoció el monto de la pena inició las labores de redención, no es claro si los tiempos le alcanzan para darle el beneficio que le otorgó el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas, con el que estuvo por fuera de La Picota entre el 31 de diciembre y el 2 de enero.



El Inpec confirmó que desde el 2016 Aldana está tejiendo en la cárcel, además de realizar actividades educativas, pero no precisó cómo ha logrado en 10 años descontar los 23 que necesitaba para obtener el permiso.



El coronel salió sin ningún aparato que controlara su ubicación, pues el juez no impuso una medida sustitutiva.



Y aunque Aldana ya está en el centro de reclusión, su salida generó indignación entre los habitantes de Ibagué, quienes lo vieron transitando por sus calles.El Inpec aseguró que no hay restricción para que Aldana viaje a esa ciudad, pues es el sitio donde figura su residencia.

El atroz crimen

La muerte de Érika Yeneris conmovió al país en el 2009 por los macabros hechos que rodearon el crimen y las condiciones en las que fue hallado el cadáver. La cabeza de la mujer fue encontrada el 9 de septiembre –al parecer el mismo día de su muerte– por campesinos que realizaban labores de arado en una finca ubicada en la vía Ibagué -Alvarado, Tolima.



“Este experimentado oficial (Aldana), con conocimientos en criminalística, cometió el asesinato de su esposa y, para no dejar evidencias, destrozó su cuerpo”, señaló el magistrado Juan Carlos Arias López, tras confirmar la condena en el Tribunal Superior de Ibagué.



La sentencia también fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

JUSTICIA

