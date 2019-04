Dejan libre a exfiscal del caso Colmenares capturado por corrupción

El juzgado 47 de garantías de Paloquemao no decretó medida de aseguramiento en contra del exfiscal del caso Colmenares Antonio Luis González, por el presunto incumplimiento con sus deberes constitucionales de protección a una menor de doce años, víctima de acceso carnal abusivo por parte de su padrastro, en el año 2009.



"La decisiónserá la de no adoptar medida de aseguramiento de ninguna naturaleza para Antonio Luis González y se dispondrá su restablecimiento de la libertad de forma inmediata" dijo la juez en la noche de este miércoles.La decisión se tomó porque hay ausencia de los fines constitucionales que demostrarían los hechos por los cuales se adelanta la investigación.

La Fiscalía había solicitado medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión por considerar que "solo así se garantiza con efectividad que se cumpla el proceso".



La delegada añadió que Antonio González había sido para la diligencia de imputación de cargos desde el año 2015 pero esta se ha aplazado constantemente. En algunas ocasiones el acusado se presentaba sin abogado y se negaba a aceptar un defensor público, comentó la Fiscalía.



"Existe falta de voluntad para sujetarse a la investigación" recalcó la fiscal. Así mismo dijo que las medidas no privativas de la libertad no garantizan que Luis González cumpla con la administración de justicia.



El delegado del Ministerio Público, por su parte, indicó que no hay riesgo de que Luis González no compadezca a su proceso porque él es una persona pública, que tiene arraigo y que "deambula por los pasillos de Paloquemao con frecuencia" debido a su trabajo. Agregó que él tiene un reconocimiento social y que va comparecer.



Por ahora, el exfiscal Luis González enfrentará su proceso judicial en libertad.

JUSTICIA