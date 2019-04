Melo Acosta dijo que apelará decisión del juez de condenarlo

El expresidente de Corficolombiana José Eías Melo Acosta, a quien un juez condenó este lunes por cohecho y celebración indebida de contratos tras considerar que sí sabía del soborno de 6, 5 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht le pagó al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales para la adjudicación de la Ruta del Sol II, dijo que apelará el fallo.

"No estamos conformes de ninguna manera con el fallo. Lo vamos a apelar. Y como siempre y como conoce el país de mis actuaciones, hemos cumplido a cabalidad con las obligaciones y seguiremos cumpliendo a cabalidad con la obligación, presentándonos a todas las diligencias que requiera la justicia, y siguiendo el conducto regular que existe en todas las actuaciones judiciales", anotó Melo Acosta.

Añadió que la sentencia de primera instancia tiene una revisión en el Tribunal Superior de Bogotá, "la cual también vamos a respetar como corresponde a cualquier buen ciudadano".

Melo Acosta, que hasta ahora no había hablado, indicó que no ha querido ni querrá hacer presiones a los jueces con sus declaraciones.



"Ellos toman sus decisiones cumpliendo unos protocolos, unos procedimientos específicos, y desafortunadamente yo tengo que atenerme a ellos y no puedo hacer otra cosa distinta a pronunciarme en las instancias judiciales correspondientes", dijo tras insistir en su inocencia.



Finalmente, el expresidente de Corficolombiana afirmó que no ha sentido amenazada su seguridad o la de su familia.



