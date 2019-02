‘Cuando se requiera, atenderá llamado de justicia’: defensa de Andrade

El expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, procesado en la investigación por el caso Odebrecht, estará atento al llamado de la justicia colombiana y acudirá cuando sea requerido.



Así lo afirmó ayer la defensa del exfuncionario, quien salió del país en diciembre pasado hacia Estados Unidos, luego de levantársele la medida de aseguramiento por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



El abogado Jesús Albeiro Yepes, quien representa a Andrade, sostuvo que desde hace meses, su cliente ha manifestado que no tiene condiciones de seguridad adecuadas en Colombia, “pero no ha dicho que no piensa volver”.

Según indicó, el exfuncionario está fuera del país porque no tiene ninguna restricción judicial. “En su contra no hay ninguna orden de captura ni medida de aseguramiento que le impida salir del país, no está incumpliendo ninguna norma con su permanencia fuera del país. Cuando se requiera, él va a presentarse; por ejemplo, ante la necesidad de alguna declaración, lo puede hacer por videoconferencia”, dijo Yepes.



Igualmente, señaló que en el juicio contra Andrade no es indispensable su presencia, y que él será representado por su grupo de abogados debidamente acreditados ante el despacho que tiene el proceso.

En su contra no hay ninguna orden de captura ni medida de aseguramiento que le impida salir del país, no está incumpliendo ninguna norma con su permanencia fuera del país FACEBOOK

TWITTER

Otros casos sin acusado

No es la primera vez que acusados por casos de connotación nacional no asisten a las diligencias y los procesos siguen con la presencia de sus abogados.

El pasado primero de febrero, un juez de Bogotá absolvió a Luis Alfonso Hoyos, exasesor espiritual de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, vinculado al supuesto intento de saboteo del proceso de paz protagonizado por el hacker Andrés Sepúlveda. Hoyos estuvo todo el juicio en Estados Unidos y su abogado lo representó en el caso.



Y en los juzgados especializados de Bogotá continúa el juicio contra el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo por la falsa desmovilización del Bloque Cacica La Gaitana de las Farc.



Aunque Restrepo está en el exterior, el proceso en Colombia avanza con la presencia de su abogada.



De otro lado, en los juzgados se reiniciará hoy el juicio contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, también procesado por el escándalo de sobornos de Odebrecht.



El exfuncionario, a quien la Fiscalía le imputó los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, está en libertad y ha asistido a las audiencias.



En este proceso, la Fiscalía ya presentó las evidencias y testimonios con los que busca lograr la condena del exfuncionario; ahora le corresponde a la defensa de Melo presentar sus testigos y material probatorio para demostrar su inocencia.

JUSTICIA